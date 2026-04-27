70 מעלות של טירוף: הכביש בסין שאף נהג לא מצליח לצלוח בנסיעה אחת

הכירו את כביש הזיגזג של לינגפאישי, פלא הנדסי מפחיד במיוחד המורכב מ-18 פניות חדות בטווח של 450 מטרים בלבד | האם הייתם מעזים לנהוג בדרך היחידה שמחברת כפר מבודד לעולם החיצון? (חדשות בעולם)

כביש הזיגזג של לינגפאישי (צילום: ד"ש)

גם ההרפתקנים חסרי הפחד ביותר ימצאו את הכביש ההררי במחוז ווקסי שבצ'ונגצ'ינג, דרום-מערב , כמאתגר ומאיים כאחד. הכביש, המכונה גם "כביש הזיגזג של לינגפאישי" או "אבן הטוקן", נחשב להישג הנדסי יוצא דופן הידוע בתלילותו הקיצונית ובעיקוליו החדים.

הכביש משתרע על פני 450-453 מטרים בלבד, אך דוחס לתוכם לא פחות מ-18 פניות "סיכת ראש" קיצוניות. כל פנייה כזו היא בזווית חדה של 180 מעלות. אם זה לא מספיק, השיפועים בכביש עולים לרוב על 40 מעלות, כאשר העיקול החד ביותר מגיע לזווית בלתי נתפסת של מעל 70 מעלות.

כביש הזיגזג של לינגפאישי (צילום: רשתות חברתיות)

מאז הושלמה בנייתו, אף נהג לא הצליח לנווט את כל הפניות הללו בנסיעה אחת רצופה. המורכבות של הדרך הופכת כל ניסיון נהיגה בה לחוויה עוצרת נשימה, שאפילו סרטוני הוויראלי המופצים ברשת לא מצליחים להעביר את עוצמתה האמיתית.

למרות חזותו המאיימת, עבור תושבי קהילת טיאנפינג בכפר מינג'ו, מדובר בשינוי חיים של ממש. הכביש, שנבנה בשנת 2012, הוא הדרך היחידה המחברת את הקהילה ההררית והמבודדת הזו אל העולם החיצון.

כביש הזיגזג של לינגפאישי (צילום: רשתות חברתיות)

בעוד העולם מביט בפליאה וחשש ב"נחש הבטון" המתפתל על צלע ההר, עבור המקומיים מדובר בגשר הכרחי לציוויליזציה, גם אם הוא דורש מהם עצבי ברזל בכל פעם שהם יוצאים מהבית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

איזה פחדדד בחיים לא
חני

