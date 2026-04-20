הרובוטים עוקפים את בני האדם: סין מציגה זינוק דרמטי במרוץ ההומנואידים

במרתון ראשון מסוגו בבייג'ינג השתתפו מאות רובוטים דמויי אדם - והמהירים שבהם כבר שוברים שיאים אנושיים | האירוע מדגיש את ההתקדמות המהירה של סין בתחום ואת ההשלכות העתידיות על שוק העבודה והטכנולוגיה (טכנולוגיה)

הרובוט המנצח (צילום: צילום מסך)

בבייג'ינג התקיים השבוע אחד האירועים יוצאי הדופן בעולם הטכנולוגיה: חצי מרתון לדמויות רובוטיות, שבו השתתפו יותר מ-300 רובוטים הומנואידים - פי חמישה מהשנה שעברה. אלא שהפעם, בניגוד למה שהיה בעבר, לא מדובר רק בהדגמה טכנולוגית: הרובוטים כבר מתחילים לעקוף בני אדם.

הרובוט המנצח, "Lightning" מתוצרת חברת Honor הסינית, סיים את המרוץ בזמן של כ-50 דקות - תוצאה מהירה יותר משיא העולם האנושי הנוכחי לחצי מרתון. למרות תקרית קטנה סמוך לקו הסיום, כאשר הרובוט נתקל במעקה ונזקק לסיוע כדי לקום, הוא הצליח להשלים את המרוץ ולהבטיח את הניצחון.

הרובוט המנצח ברגע הסיום (צילום: צילום מסך)

הפער לעומת השנה הקודמת ממחיש את קצב ההתקדמות המסחרר. במרוץ הראשון שנערך ב-2025 השתתפו 21 רובוטים בלבד, ורק שישה מהם הצליחו להגיע לקו הסיום. אז, הרובוט המהיר ביותר נזקק לשעתיים ו-40 דקות - יותר מכפול מהזמן האנושי המהיר ביותר.

השנה כבר השתתפו מעל 100 צוותים מ-76 ארגונים שונים, כולל קבוצות מ-13 מחוזות ב ונציגות בינלאומית. לראשונה נכללה גם קטגוריה של רובוטים אוטונומיים, כאשר כ-40% מהמשתתפים ניווטו את המסלול באמצעות בינה מלאכותית בלבד, ללא שליטה אנושית ישירה.

המסלול עצמו הפך למאתגר יותר, עם פניות חדות ושיפועים תלולים, בעוד שהרובוטים והמשתתפים האנושיים רצו במסלולים נפרדים. במקביל, יותר מ-32 אלף רצים בני אדם נרשמו לאירועים הנלווים - שיא השתתפות חדש.

הרובוט על במת הניצחון (צילום: צילום מסך)

מאחורי האירוע עומדת גם אסטרטגיה רחבה יותר של ממשלת בייג'ינג, הרואה ברובוטיקה הומנואידית מנוע צמיחה מרכזי לעתיד הכלכלה. חברות כמו Unitree כבר מדווחות על יכולות מהירות מרשימות, ואף מעריכות כי רובוטים יוכלו לשבור את מחסום 10 השניות בריצת 100 מטר כבר בשנים הקרובות.

