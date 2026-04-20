מבצע נועז בקוניטרה

ראש דשא: כך לכדה יחידת העלית פעילי חיזבאללה בסוריה

כוחות הביטחון בסוריה חשפו תא טרור של מיליציית חיזבאללה שתכנן מתקפת רקטות חוצת גבולות מאזור קוניטרה | המבצע המורכב חשף רכב אזרחי שהוסב בחשאי למשגר טילים נייד, רגע לפני שיצא לפעולה קטלנית נגד מטרות מחוץ למדינה (חדשות בעולם)

חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה
חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה| צילום: צילום: צבא סוריה
חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)

כוחות ביטחון הפנים של סוריה, בתיאום הדוק עם שירות המודיעין הכללי, הצליחו לסכל מזימת חבלה רחבת היקף במחוז קוניטרה. התא, המזוהה עם "מיליציית ה של ", הכין רכב אזרחי שעבר שינויים הנדסיים מורכבים כדי להסתיר בתוכו ציוד לשיגור רקטות. מטרת התא הייתה לבצע מתקפה חוצת גבולות מפתיעה משטח .

חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)
חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)

הודות למעקב צמוד אחר תנועות חברי החולייה, פשטו כוחות הביטחון על הרכב ותפסו את הציוד הצבאי לפני שיצא לדרך. במהלך המבצע נתפסו מספר רקטות ופלטפורמות שיגור שהוכנו והוסתרו בצורה מקצועית בתוך הרכב. שני מחבלים נעצרו במקום וזוהו כעבדול חמיד זנובה ועדנאן זיין, בעוד שכוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר חבר שלישי בחולייה שנמלט.

בתמונות שפורסמו נראים לוחמי היחידות המיוחדות של מנגנוני הביטחון הסוריים כשהם עושים שימוש בטכניקות הסוואה מתקדמות. הלוחמים, שעטו על ראשיהם וגופם צמחייה מקומית, הצליחו ככל הנראה להתקרב לחוליה מבלי להתגלות, ולבצע את המעצר בלב השטח החקלאי. השימוש ב'הסוואה חיה' אפשר לכוחות הסוריים לסגור על אנשי החיזבאללה בטרם הספיקו אלו לתפעל את אמצעי השיגור שהוסלקו ברכב.

חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)
חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)
חשיפת תא טרור של מיליציית חיזבאללה (צילום: צבא סוריה)

משרד הפנים הסורי הדגיש כי סיכול זה הוא חלק ממאמץ רחב יותר למיגור ניסיונות של "שרידי המשטר המודח" וגורמים הקשורים לחיזבאללה לערער את היציבות והביטחון הציבורי. לצד ניסיונות קודמים של גורמים אלו שכללו פגיעה באתרים רגישים כמו שדה התעופה הצבאי אל-מזה ותקיפת דמויות דתיות."

