כיכר השבת
תשתית חשאית

סיכול דרמטי בדמשק: סוכל ניסיון התנקשות של חוליית חיזבאללה ברב הקהילה היהודית

דרמה בלב דמשק: חוליית טרור המזוהה עם חיזבאללה נלכדה רגע לפני התנקשות ברב הקהילה היהודית, מיכאל ח'ורי | המבצע חשף מטען חבלה שהוטמן בלב העיר ונועד לערער את היציבות הביטחונית בסוריה (העולם הערבי)

הרב מיכאל ח'ורי וחברי החולייה (צילום: רשתות ערביות)

כוחות הביטחון הסוריים סיכלו ניסיון התנקשות לאחר שחשפו חוליית המזוהה עם ארגון הלבנוני. המבצע הגיע לשיאו כאשר כוחות מיוחדים זיהו אישה מתוך החולייה בעת שניסתה להטמין מטען חבלה בחזית ביתו של דמות דתית באזור באב תומא, סמוך לכנסייה המריאמית. המבצע היה תוצאה של מעקב ביטחוני קפדני אחר תנועות חשודות בבירה.

לפי דיווחים מאוחרים של מקורות ביטחוניים בכירים, היעד המרכזי של הפיגוע היה הרב מישל (מיכאל) ח'ורי, רב בקהילה היהודית בעיר. המטען, שהיה מוכן להפעלה מרחוק באמצעות מכשירי תקשורת, נוטרל ופורק על ידי יחידות הנדסה מיוחדות זמן קצר לפני שהיה אמור להתפוצץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק לרכוש.

חברה בחוליה שנתפסה על חם (צילום: רשתות ערביות )

במהלך המבצע נעצרו חמישה מחברי החולייה. חקירה ראשונית העלתה כי העצורים עברו הכשרה צבאית מתקדמת מחוץ ל, שכללה מיומנויות בייצור והטמנה של מטעני נפץ. גורמים רשמיים בסוריה ציינו כי מטרת המזימה הייתה לזרוע חוסר יציבות ולערער את הביטחון במהלך "שלב המעבר" שבו נמצאת המדינה כיום.

משרד הפנים הסורי הדגיש כי רשויות הביטחון ימשיכו במבצעי מנע ובמעקב צמוד כדי לסכל ניסיונות של "תאים רדומים" לפגוע בדמויות ציבוריות ובאזורים אזרחיים צפופים. החקירה נמשכת כדי לחשוף את מלוא היקף המזימה ואת כל הגורמים המעורבים בה לפני העברתם בפני שופט.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר