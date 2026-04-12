כוחות הביטחון הסוריים סיכלו ניסיון התנקשות לאחר שחשפו חוליית טרור המזוהה עם ארגון חזבאללה הלבנוני. המבצע הגיע לשיאו כאשר כוחות מיוחדים זיהו אישה מתוך החולייה בעת שניסתה להטמין מטען חבלה בחזית ביתו של דמות דתית באזור באב תומא, סמוך לכנסייה המריאמית. המבצע היה תוצאה של מעקב ביטחוני קפדני אחר תנועות חשודות בבירה.

לפי דיווחים מאוחרים של מקורות ביטחוניים בכירים, היעד המרכזי של הפיגוע היה הרב מישל (מיכאל) ח'ורי, רב בקהילה היהודית בעיר. המטען, שהיה מוכן להפעלה מרחוק באמצעות מכשירי תקשורת, נוטרל ופורק על ידי יחידות הנדסה מיוחדות זמן קצר לפני שהיה אמור להתפוצץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק לרכוש.