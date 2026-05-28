דם תמורת מעונות? התהום המוסרית של נציגי הציבור החרדי

חשיפת העסקה שזעזעה את הכנסת: כך הפך טבח שמחת תורה לקלף מיקוח פוליטי | באפס הישגים למגזר, הח"כים החרדים העבירו חוק חשוב מאין כמוהו אך עם מנוף לחץ שאין בו לא תורה ולא יראה אבל יש בו הרבה חילול שם שמים | "סחיטה באיומים" (מגזין כיכר)

מליאת הכנסת חוק המעונות השבוע (צילום: פלאש 90)

אם הייתם שואלים אדם מן השורה עם מי הוא לא היה רוצה להתחלף היום, התשובה ברורה: עם ח"כ חרדי בכנסת ישראל. אותם מסמרים חסרי ראש שמתיימרים להיות שומרי עולם התורה בארץ הקודש נותרו חדלי אישים, בזמן שהציבור ששלח אותם נאנק ונרמס תחת גזירות וסנקציות שמעולם לא היו קשות יותר.

המציאות החרדית תחת ממשלת ימין מלא מלא התשפ"ו היא סיוט מתמשך: מעצרי עריקים, חיתוך אכזרי במגלות, מחיר למשתכן, משבר המעונות שסוגר על משפחות ברוכות ילדים. רישיונות נהיגה, יציאה לחו"ל ועוד ועוד.

רק השבוע, שעות לאחר ההודעה החגיגית של מפכ"ל המשטרה כי יש לעצור כל חייב גיוס חרדי מזדמן, סיפר אברך בן תורה חשוב שעבר תאונה: "לא התפללתי שיבוא אמבולנס, ביקשתי מהקב"ה שלא תבוא ניידת לזירה" - 100 בשבילך!

אבל הנציגים שלנו? הם עסוקים במה שהם עושים הכי טוב ובצורה שיטתית: הטלת אחריות.

הפגנה על מעצר עריק | ארכיון (פלאש 90)

במשך שנים הם צברו יותר מדי "שעות נתניהו" ולמדו את השיטה: תמיד יש אשם אחר. פעם זה בג"ץ, פעם זה "שונאי ה", והשבוע זה המפכ"ל דני לוי. יש מי שחושב שהוא אמור לעשות מה שהחרדים אומרים לו, ופוטרים אותו בלי נימוקים מהוראות בג"ץ.

וכמו בכל כל סיפור טוב צריך- גיבור, קונפליקט דמון או מפלצת מזדמנת.

תנוח דעתנו, הם מעולם לא שילמו ולא ישלמו על הכישלונות שלהם, כי תמיד יש להם את "קלף הג'וקר", הם הרי נבחרו בפינצטה ע"י גדולי ישראל שמשום מה משמש כתירוץ להתנערות מכל אחריות אישית או הצלחה פרלמנטרית כלשהי.

מעולם מצוות 'ויעשת ככל אשר יוריך' לא הייתה כ"כ קשה היד המשלשלת את הפתק בקלפי מעולם לא רעדה כ"כ - וזה לגמרי באחריות של שלוחי דרחמנא דידן.

אבל מה שקרה אתמול בכנסת כבר לא קשור לפוליטיקה מגזרית; זו הייתה נפילה לתהום מוסרית שאין ממנה חזרה.

לפי הפרסום בתקשורת (שלא זכה להודעת הכחשה כלשהי), חברי הכנסת חרדים הניחו בפני ראש הממשלה נתניהו משוואה פוליטית חסרת תקדים.

הם הבהירו כי אם הממשלה לא תקדם את "חוק המעונות" שנועד להבטיח תקציבים בסך כ-700 מיליון שקלים, הם יצביעו יחד עם האופוזיציה בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח .

האסטרטגיה נשענה על זיהוי נקודת התורפה של נתניהו: החושש לעורו ובצדק מוועדת חקירה בראשות שופט שתחקור את מחדלי הממשלה.

הם הבינו שנתניהו רועד מפחד מוועדת חקירה ממלכתית, והחליטו לסחוט אותו ולהפעיל עליו מנוף לחץ של אנשים 'לגיטימיים'.

והסחיטה עבדה. בתוצאה של 44 מול 37, אושר החוק שקובע שסבסוד המעונות יהיה תלוי רק בתעסוקת האם, בזמן שהחוק עבר, חברי הציונות הדתית נמלטו מהאולם בבושה, לא מסוגלים להסתכל למשפחות השכולות בעיניים.

עימות בין חברי הכנסת אזולאי ואילוז: "תתבייש לך"
אחד אפס לנציגים שהעבירו חוק לטובת אברכים בני תורה; רק שבדרך הם דרכו על משפחות השכול של הטבח. המקרה המזעזע ביותר מאז השואה הפך לכלי פוליטי זול.

עכשיו נותר לנו רק לשאול: איך הגענו למצב שבו דם יהודי נסחר תמורת חוק או ערך נעלה אחר?

והכי עצוב, כאן הם אפילו לא מחפשים אשמים, למה? כי הציבור שלנו לא מבקש תשובות. "כִּסְדֹם הָיִינוּ, לַעֲמֹרָה דָּמִינוּ".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מי אתם שתדברו ממש זה נראה כאילו הפכתם לערוצי השמאל אני ממש לא מתרגש מזה שפכו לנו מספיק ... מאשר שנתרגש מעוד כלף מיקוח תתעוררו
גוד
3
כתבה תת רמה . שהרי זו פוליטיקה . חובה לנצל כל סיטואציה כל איום . אין מקום לטהרנות מטופשת
שיע
2
איזה קשקוש, הציונות הדתית לא התנגדה לחוק בגלל שהוא מנע וועדת חקירה..הם הראשונים שמתנגדים לוועדה כזו השקר והצביעות ניכרים מבין השורות. 0 עניין בחילול ה', סתם שמאלן דתי.
יאיר
1
וואי איזה כתבה תת רמה חוסר הבנה בסיסית בפוליטיקה תן לי לנחש שלכתב אין אף ילד במעון ושלא תבינו הנציגים החרדים עשו אלף טעויות אחרות - זה לא ביניהם
חוסר הבנה בפוליטיקה

