דם תמורת מעונות? התהום המוסרית של נציגי הציבור החרדי

מליאת הכנסת חוק המעונות השבוע ( צילום: פלאש 90 )

אם הייתם שואלים אדם מן השורה עם מי הוא לא היה רוצה להתחלף היום, התשובה ברורה: עם ח"כ חרדי בכנסת ישראל. אותם מסמרים חסרי ראש שמתיימרים להיות שומרי עולם התורה בארץ הקודש נותרו חדלי אישים, בזמן שהציבור ששלח אותם נאנק ונרמס תחת גזירות וסנקציות שמעולם לא היו קשות יותר.

המציאות החרדית תחת ממשלת ימין מלא מלא התשפ"ו היא סיוט מתמשך: מעצרי עריקים, חיתוך אכזרי במגלות, מחיר למשתכן, משבר המעונות שסוגר על משפחות ברוכות ילדים. רישיונות נהיגה, יציאה לחו"ל ועוד ועוד. >> למגזין המלא - לחצו כאן רק השבוע, שעות לאחר ההודעה החגיגית של מפכ"ל המשטרה כי יש לעצור כל חייב גיוס חרדי מזדמן, סיפר אברך בן תורה חשוב שעבר תאונה: "לא התפללתי שיבוא אמבולנס, ביקשתי מהקב"ה שלא תבוא ניידת לזירה" - 100 בשבילך! כמעט מלחמת אחים: מעצר תלמידי ישיבות מול מטרתה האמיתית של המשטרה יהודה גליקמן | 13:24 אבל הנציגים שלנו? הם עסוקים במה שהם עושים הכי טוב ובצורה שיטתית: הטלת אחריות.

הפגנה על מעצר עריק | ארכיון ( פלאש 90 )

במשך שנים הם צברו יותר מדי "שעות נתניהו" ולמדו את השיטה: תמיד יש אשם אחר. פעם זה בג"ץ, פעם זה "שונאי החרדים", והשבוע זה המפכ"ל דני לוי. יש מי שחושב שהוא אמור לעשות מה שהחרדים אומרים לו, ופוטרים אותו בלי נימוקים מהוראות בג"ץ.

וכמו בכל כל סיפור טוב צריך- גיבור, קונפליקט דמון או מפלצת מזדמנת.

תנוח דעתנו, הם מעולם לא שילמו ולא ישלמו על הכישלונות שלהם, כי תמיד יש להם את "קלף הג'וקר", הם הרי נבחרו בפינצטה ע"י גדולי ישראל שמשום מה משמש כתירוץ להתנערות מכל אחריות אישית או הצלחה פרלמנטרית כלשהי.

מעולם מצוות 'ויעשת ככל אשר יוריך' לא הייתה כ"כ קשה היד המשלשלת את הפתק בקלפי מעולם לא רעדה כ"כ - וזה לגמרי באחריות של שלוחי דרחמנא דידן.

אבל מה שקרה אתמול בכנסת כבר לא קשור לפוליטיקה מגזרית; זו הייתה נפילה לתהום מוסרית שאין ממנה חזרה.

מליאת הכנסת חוק המעונות השבוע ( צילום: פלאש 90 )

לפי הפרסום בתקשורת (שלא זכה להודעת הכחשה כלשהי), חברי הכנסת חרדים הניחו בפני ראש הממשלה נתניהו משוואה פוליטית חסרת תקדים.

הם הבהירו כי אם הממשלה לא תקדם את "חוק המעונות" שנועד להבטיח תקציבים בסך כ-700 מיליון שקלים, הם יצביעו יחד עם האופוזיציה בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר.

האסטרטגיה נשענה על זיהוי נקודת התורפה של נתניהו: החושש לעורו ובצדק מוועדת חקירה בראשות שופט שתחקור את מחדלי הממשלה.

הם הבינו שנתניהו רועד מפחד מוועדת חקירה ממלכתית, והחליטו לסחוט אותו ולהפעיל עליו מנוף לחץ של אנשים 'לגיטימיים'.

והסחיטה עבדה. בתוצאה של 44 מול 37, אושר החוק שקובע שסבסוד המעונות יהיה תלוי רק בתעסוקת האם, בזמן שהחוק עבר, חברי הציונות הדתית נמלטו מהאולם בבושה, לא מסוגלים להסתכל למשפחות השכולות בעיניים.

עימות בין חברי הכנסת אזולאי ואילוז: "תתבייש לך" - צילום: רשתות חברתיות עימות בין חברי הכנסת אזולאי ואילוז: "תתבייש לך" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

אחד אפס לנציגים שהעבירו חוק לטובת אברכים בני תורה; רק שבדרך הם דרכו על משפחות השכול של הטבח. המקרה המזעזע ביותר מאז השואה הפך לכלי פוליטי זול.

עכשיו נותר לנו רק לשאול: איך הגענו למצב שבו דם יהודי נסחר תמורת חוק או ערך נעלה אחר?

והכי עצוב, כאן הם אפילו לא מחפשים אשמים, למה? כי הציבור שלנו לא מבקש תשובות. "כִּסְדֹם הָיִינוּ, לַעֲמֹרָה דָּמִינוּ".