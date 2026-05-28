כיכר השבת
בגלל ההקפדות המחמירות

משבר השידוכים שבר חרם של שנים? התקדים שמסעיר את חוג הגריינמנים

ידיעה מסעירה מרעישה את שוק השידוכים החרדי, לאחר שנשבר התקדים המשפחתי הנוקשה בחוג משפחות הגריינמנים • נינתו של הגר"ח גריינמן זצ"ל התארסה השבוע עם נין אחיו, יבלחט"א הגר"מ גריינמן • מאחורי הקלעים: המצוקה החריפה בהצעות רלוונטיות והקושי של המשפחות למצוא שידוכים העומדים בהקפדות וההנהגות המחמירות של הקהילה • כל הפרטים על השידוך שמסעיר את בני ברק (חרדים)

האחים רבי חיים גריינמן זצ"ל ויבלחט"א רבי מאיר גריינמן (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

ידיעה מעניינת ומסעירה מציפה בימים האחרונים את היכלי הישיבות ושוק השידוכים במגזר החרדי: נשבר הקרח ונרשם תקדים היסטורי בחוג משפחות הגריינמנים הנודעות, תלמידי חוג ה'חזון איש', כאשר לאחר עשרות שנים שבהן נמנעו באדיקות מלהשתדך בתוך המשפחה נסגרה השבוע שמחת שידוכין מפתיעה בין שני הפלגים המרכזיים של המשפחה.

הכלה, נינתו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל, בעל ה'חידושים וביאורים', התארסה עם החתן, נינו של אחיו יבלחט"א הגאון רבי מאיר גריינמן, בעל ה'אמרי יושר'.

בחוגי הגריינמנים מדובר בבשורה של ממש. במשך דורות הקפידו במשפחה שלא לקחת שידוכים מתוך מעגל הקרבה המשפחתי. אולם, גורמים בחוג המדובר מסבירים בשיחה ל'כיכר השבת' כי המציאות המורכבת בשוק השידוכים הכללי במגזר החרדי חילחלה גם לתוכם.

הקושי המרכזי נובע מהמחסור החמור בהצעות שידוכים רלוונטיות עבור משפחות מסוג זה. מדובר בחוג הסגור ושמור, השומר על הקפדות הלכתיות והנהגות מחמירות וייחודיות במיוחד. עבור משפחות אלו, קשה עד בלתי אפשרי להשתדך עם משפחות מן המניין שאינן שותפות לאותן הקפדות והליכות חזון-אישניקיות מובהקות. בעקבות המצוקה המדוברת, הותרה הרצועה והוחלט לפרוץ את המחסום ההיסטורי לטובת בניית בית נאמן בישראל.

הכלה היא נכדתו של הגאון רבי דוד חנוך זילבר זצ"ל, שהיה חתנו הגדול של הגר"ח גריינמן זצ"ל, ובת לחתנו הרב וייל. החתן הוא נכדו של הגאון רבי יונה גריינמן, בנו של בעל ה'אמרי יושר' הגר"מ גריינמן, ובן לחתנו הרב גולדשמידט.

הגאון רבי חנוך זילבר זצ"ל, עם חמיו הגר"ח גריינמן זצ"ל (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

בקהילות חזון איש מברכים על המהלך ההיסטורי ומקווים כי פריצת הדרך הזו תפתח שערים וישועות נוספות לכלל בחורי ובחורות החוג המצפים לזיווגם.

שידוכיםהרב מאיר גריינמןהרב חיים גריינמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר