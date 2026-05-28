כיכר השבת
בצל רדיפת לומדי התורה

כשהמנהיג והיו"ר פצחו בריקוד משותף 'עוצו עיצה ותופר'; מתי הגר"ד הרים את ידו? | צפו

ראש הישיבה השתתף בשמחת השבע ברכות לנכדו של יו"ר דגל התורה • פצח יחד עם ח"כ גפני בשירה המכוונת נגד ההתנכלות לעולם התורה | על רקע גל המעצרים (חרדים)

1תגובות
הריקוד המשותף כנגד הרדיפה
הריקוד המשותף כנגד הרדיפה

בצל ההתנכלות הבלתי פוסקת כנגד עולם התורה, השתתף אמש (רביעי) הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, בשמחת השבע ברכות לנכדו של ח"כ משה גפני ולבתו של מזכיר מועצת גדולי התורה וראש עיריית בני ברק בדימוס אברהם רובינשטיין.

במהלך השמחה, פצח ראש הישיבה יחד עם חבר הכנסת גפני בשירת 'עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום' - שירה שהכוונה בה ברורה לכל.

השירה המשותפת של ראש הישיבה ויו"ר דגל התורה מגיעה על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים וההתנכלות הבלתי פוסקת של היועצת המשפטית לממשלה כנגד עולם התורה.

כפי שדווח בכיכר השבת, במהלך הלילה האחרון הוסגרו שלושה בחורי ישיבה לידי המשטרה הצבאית - אחד מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב' ושניים מישיבת 'משכן דוד'.

מדיניות חדשה של המפכ"ל

המעצרים מתבצעים במסגרת שינוי מדיניות דרמטי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי. על פי ההנחיה החדשה, כל תלמיד ישיבה המוגדר כ'עריק' שנתקל בו - יעוכב מיידית, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יוסגר להמשך טיפול. מדובר בשינוי משמעותי ביחס למדיניות הקודמת.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא במתקפה חריפה נגד המפכ"ל בעקבות המעצרים. "גיבור על חלשים!", כתב מלכיאלי בהודעה נוקבת. "פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות". לדבריו, "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה".

"זה יהפוך להתקוממות"

גם ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' פתח אש חריפה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ועל שופטי בית המשפט העליון. בנאום שנשא בכנס יועצי המשכנתאות החרדי, חשף אשר את מה שהוא מכנה "מלחמה משפטית" נגד הציבור החרדי, והזהיר: "הציבור החרדי לא ישב בשקט - זה יהפוך בסוף לאיזושהי התקוממות".

לדברי אשר, היועמ"שית ובית המשפט העליון מנסים להגיע "אפילו בסופו של דבר להרעבה של אוכלוסייה חרדית, פגיעה לא מידתית בנשים, מורות, גננות, בילדים". הוא תקף את מה שהוא מכנה "כפל מידה" של מערכת המשפט: "כשהם צריכים להעביר חוק גירוש משפחות מחבלים - כל היועצים המשפטיים רק לא לפגוע בזכויות של המשפחות. את כל הרגישות שקיימת ליועצת המשפטית - קחו 10% מהרגישות שיש לכם ושימו אותה על הציבור הזה".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אצל חלק מחברי המועצת, השבוע

הוראה חריגה: להפסיק שיתוף פעולה

במקביל, שיגר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הוראה חריגה לנציגי התנועה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ: להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה. "שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה", כתב גפני במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה.

המתח הגיע לשיאו גם בכנסת, כאשר יהדות התורה תקפה בחריפות את הציונות הדתית על החרמת ההצבעה בחוק המעונות. יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, מסר בתגובה חריפה: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי - כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו - מוכיח שאין באמת גוש". גפני הוסיף: "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש".

משה גפניהרב דב לנדואברהם רובינשטייןגלי בהרב-מיארהמפכ"להמפכ"להיועמ"שיתהגר"ד לנדו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נו נו . לא מעניין
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר