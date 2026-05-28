בצל ההתנכלות הבלתי פוסקת כנגד עולם התורה, השתתף אמש (רביעי) הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, בשמחת השבע ברכות לנכדו של יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ולבתו של מזכיר מועצת גדולי התורה וראש עיריית בני ברק בדימוס אברהם רובינשטיין.

במהלך השמחה, פצח ראש הישיבה יחד עם חבר הכנסת גפני בשירת 'עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום' - שירה שהכוונה בה ברורה לכל.

השירה המשותפת של ראש הישיבה ויו"ר דגל התורה מגיעה על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים וההתנכלות הבלתי פוסקת של היועצת המשפטית לממשלה כנגד עולם התורה.

כפי שדווח בכיכר השבת, במהלך הלילה האחרון הוסגרו שלושה בחורי ישיבה לידי המשטרה הצבאית - אחד מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב' ושניים מישיבת 'משכן דוד'.

מדיניות חדשה של המפכ"ל

המעצרים מתבצעים במסגרת שינוי מדיניות דרמטי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי. על פי ההנחיה החדשה, כל תלמיד ישיבה המוגדר כ'עריק' שנתקל בו - יעוכב מיידית, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יוסגר להמשך טיפול. מדובר בשינוי משמעותי ביחס למדיניות הקודמת.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס יצא במתקפה חריפה נגד המפכ"ל בעקבות המעצרים. "גיבור על חלשים!", כתב מלכיאלי בהודעה נוקבת. "פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית, כדי להחניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות". לדבריו, "במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתעמר בלומדי תורה".

"זה יהפוך להתקוממות"

גם ח"כ יעקב אשר מ'דגל התורה' פתח אש חריפה על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ועל שופטי בית המשפט העליון. בנאום שנשא בכנס יועצי המשכנתאות החרדי, חשף אשר את מה שהוא מכנה "מלחמה משפטית" נגד הציבור החרדי, והזהיר: "הציבור החרדי לא ישב בשקט - זה יהפוך בסוף לאיזושהי התקוממות".

לדברי אשר, היועמ"שית ובית המשפט העליון מנסים להגיע "אפילו בסופו של דבר להרעבה של אוכלוסייה חרדית, פגיעה לא מידתית בנשים, מורות, גננות, בילדים". הוא תקף את מה שהוא מכנה "כפל מידה" של מערכת המשפט: "כשהם צריכים להעביר חוק גירוש משפחות מחבלים - כל היועצים המשפטיים רק לא לפגוע בזכויות של המשפחות. את כל הרגישות שקיימת ליועצת המשפטית - קחו 10% מהרגישות שיש לכם ושימו אותה על הציבור הזה".