כיכר השבת
"לא היה כלום"

קצין תועד מתנצל בפני קבוצת המפגינים החרדים; כך הגיב המפכ"ל | צפו

שוטר תנועה תועד כשהוא מנסה להרגיע מפגינים חרדים שהתקהלו סביבו בעקבות עיכוב עריק, והצהיר בפניהם שוב ושוב כי הוא "לא מתעסק בעריקות" אלא רק מחלק דוחות תנועה. זאת, בניגוד  להנחיית המפכ"ל לעכב עריקים למשך חצי שעה עבור המשטרה הצבאית. במשטרה הגיבו: "המפכ"ל רואה זאת בחומרה, עניינו ייבחן" | צפו (בארץ)

8תגובות
התיעוד שעורר סערה
התיעוד שעורר סערה| צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ, ישראל היום

במהלך הפגנת חרדים ספונטאנית שהתקיימה היום (רביעי) במודיעין, תועד שוטר תנועה כשהוא מנהל שיחה חריגה עם מפגינים ומסביר להם שוב ושוב כי הוא אינו עוסק ב עריקים אלא באכיפת תנועה בלבד.

התיעוד, שפורסם ב'ישראל היום', נחשב ליוצא דופן לאור העובדה שהתנהלות זו עומדת בניגוד מוחלט להנחייתו הזכורה של מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הקובעת כי בעת מפגש של שוטר עם עריק, עליו לבצע עיכוב של עד חצי שעה לצורך הגעת המשטרה הצבאית, ובמקרה שזו לא מגיעה בטווח הזמן האמור, יש למסור לחייב הגיוס הזמנה רשמית לסור למשטרה הצבאית.

האירוע, לפי הדיווח של כתב ישראל היום יעקב הרשקוביץ, החל לאחר ששוטר תנועה עיכב חרדי בעקבות עבירת תנועה שביצע. עם עיכובו, הופצו קריאות בקווי הנייעס ובקבוצות של החוגים הקיצוניים להגיע למקום כדי למנוע את מעצרו והעברתו לרשויות הצבאיות.

בעקבות הקריאות, הגיעו מפגינים חרדים רבים לזירה ופתחו במחאה ספונטנית, אשר במהלכה שוחרר החרדי לדרכו, אך הנוכחים המשיכו להפגין ולהתעמת עם השוטר שהיה במקום תוך שהם מטיחים בו האשמות על מעצרי בני ישיבות.

בתיעוד באתר 'ישראל היום' נראה השוטר כשהוא מנסה להרגיע את הרוחות פעם אחר פעם, תוך שהוא מבהיר למפגינים כי הוא כלל לא התכוון לעצור את העריק. "לא התעסקתי עם העריקות, אני אמרתי לשחרר אותו. תקשיב טוב מה אני מסביר לך - לא התעסקתי עם העריקים", נשמע השוטר אומר בתיעוד כשהוא מנסה לשכנע את המוחים שלא האמינו לדבריו.

אחד המפגינים השיב לו: "שוטרים אחרים במקומות אחרים כן. איך נדע להבדיל?", והשוטר הגיב: "אני יודע, אין בעיה לא מעניין אותי אף אחד. אני יודע מה אני אומר, כרגע אני לא מתעסק עם עריקות. הוא קיבל רק דוח תנועה, זה הסיפור. מותר לתת דוח תנועה? דוח תנועה, זה הסיפור". כאשר מפגין נוסף התפרץ ושאל "אתם לא מעכבים חרדים?", הרים השוטר את קולו בניסיון לשכנע ואמר: "לא היה כלום".

בעקבות פרסום התיעוד, והתגברות ביקורת על מה שכונה "התרפסות השוטר" ואי-קיום הנהלים של המשטרה, מסרה משטרת ישראל תגובה חריפה וחד-משמעית. מהמשטרה נמסר כי "המפכ״ל רואה בחומרה את התנהלות הקצין אשר נוגדת את הדירקטיבה הארגונית. עניינו ייבחן בהתאם".

מעצרהפגנהחוק הגיוסעריקיםבני ישיבות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (54%)

לא (46%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
חבל שהפיצו את התיעוד הזה... סתם מאלצים שוטרים לחפש חרדים. שילכו לתל אביב שם יש הרבה עריקים פציפיסטים ושאר ירקות
יהודי
כן, כמה חבל שנותנים פומבי למציאות העלובה של שוטר מתרפס. "ושוטר אחד חנפן" כנראה זה נכתב עליו.
אורח לרגע
5
נראלי עכשיו שוטר רואה חרדי הוא בורח🤣
מירי
4
איזה מפכל לא חכם
מפכל שמוביל את המשטרה לחורבן
3
מסכן השוטר הזה סך הכל רצה לעשות קצת סדר מקווה שהפנסה שלא לא תיפגע למה לצלם
גיל
טוב מאד שצילמו. ופרנסה זה משמים, עדיף שיתפרנס בכבוד במקצוע שהוא טוב בו, כי בתחום אכיפת החוק הוא אחד העלובים.
אורח לרגע
2
נו, הנה הצליחו! מלחמת אחים החלה!!! כל הכבוד לממשלה הזבל הזאת!
ממשלה טיפשה!
1
כל הכבוד לשוטר בדיבור יפה הכל יסתדר
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר