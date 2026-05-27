במהלך הפגנת חרדים ספונטאנית שהתקיימה היום (רביעי) במודיעין, תועד שוטר תנועה כשהוא מנהל שיחה חריגה עם מפגינים ומסביר להם שוב ושוב כי הוא אינו עוסק במעצר עריקים אלא באכיפת תנועה בלבד.

התיעוד, שפורסם ב'ישראל היום', נחשב ליוצא דופן לאור העובדה שהתנהלות זו עומדת בניגוד מוחלט להנחייתו הזכורה של מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הקובעת כי בעת מפגש של שוטר עם עריק, עליו לבצע עיכוב של עד חצי שעה לצורך הגעת המשטרה הצבאית, ובמקרה שזו לא מגיעה בטווח הזמן האמור, יש למסור לחייב הגיוס הזמנה רשמית לסור למשטרה הצבאית.

האירוע, לפי הדיווח של כתב ישראל היום יעקב הרשקוביץ, החל לאחר ששוטר תנועה עיכב חרדי בעקבות עבירת תנועה שביצע. עם עיכובו, הופצו קריאות בקווי הנייעס ובקבוצות של החוגים הקיצוניים להגיע למקום כדי למנוע את מעצרו והעברתו לרשויות הצבאיות.

בעקבות הקריאות, הגיעו מפגינים חרדים רבים לזירה ופתחו במחאה ספונטנית, אשר במהלכה שוחרר החרדי לדרכו, אך הנוכחים המשיכו להפגין ולהתעמת עם השוטר שהיה במקום תוך שהם מטיחים בו האשמות על מעצרי בני ישיבות.

בתיעוד באתר 'ישראל היום' נראה השוטר כשהוא מנסה להרגיע את הרוחות פעם אחר פעם, תוך שהוא מבהיר למפגינים כי הוא כלל לא התכוון לעצור את העריק. "לא התעסקתי עם העריקות, אני אמרתי לשחרר אותו. תקשיב טוב מה אני מסביר לך - לא התעסקתי עם העריקים", נשמע השוטר אומר בתיעוד כשהוא מנסה לשכנע את המוחים שלא האמינו לדבריו.

אחד המפגינים השיב לו: "שוטרים אחרים במקומות אחרים כן. איך נדע להבדיל?", והשוטר הגיב: "אני יודע, אין בעיה לא מעניין אותי אף אחד. אני יודע מה אני אומר, כרגע אני לא מתעסק עם עריקות. הוא קיבל רק דוח תנועה, זה הסיפור. מותר לתת דוח תנועה? דוח תנועה, זה הסיפור". כאשר מפגין נוסף התפרץ ושאל "אתם לא מעכבים חרדים?", הרים השוטר את קולו בניסיון לשכנע ואמר: "לא היה כלום".

בעקבות פרסום התיעוד, והתגברות ביקורת על מה שכונה "התרפסות השוטר" ואי-קיום הנהלים של המשטרה, מסרה משטרת ישראל תגובה חריפה וחד-משמעית. מהמשטרה נמסר כי "המפכ״ל רואה בחומרה את התנהלות הקצין אשר נוגדת את הדירקטיבה הארגונית. עניינו ייבחן בהתאם".