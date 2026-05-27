כיכר השבת
בצל הסקרים הלא מחמיאים

"כולם מתגייסים": בנט, לפיד וגולן מחריפים את המתקפה על החרדים

יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט, שלא מצליח להתרומם בסקרים, מצהיר: "לא יהיו פשרות בגיוס" • לפיד תוקף: "הדיבורים על 'פשרות עם החרדים' הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית" • גולן נחשף כמי שמוכן לשבת עם החרדים וממהר להכחיש (פוליטי)

עם התקרבות מועד הבחירות, מנהיגי האופוזיציה מחריפים את המתקפה על הציבור החרדי בנושא הגיוס. ראש הממשלה לשעבר , שמתקשה להמריא בסקרים, פרסם הבוקר (רביעי) הצהרה חריפה במיוחד, בה הבהיר כי "בממשלה הבאה בראשותי לא יהיו שום פשרות בנושאי גיוס".

"מדינת ישראל לא תשרוד כשעוד ועוד מאזרחיה מתחנכים ל'נמות ולא נתגייס', לא משרתים בצה"ל, ולא מצטרפים למעגל העבודה", כתב בנט. "הציבור העובד והמשרת לא יכול להמשיך לשאת בנטל הכלכלי והביטחוני לבדו. זו התאבדות לאומית בהילוך איטי, ואני לא אתן לזה לקרות".

בנט הוסיף והבהיר: "בממשלה הבאה כולם, כולם, מתגייסים. מי שלא ישרת - לא יקבל שקל מהמדינה. ככה פשוט. כשזה נוגע לביטחון המדינה אין פשרות".

יו"ר 'יש עתיד' והמקום השני של נפתלי בנט, , פרסם גם הוא הודעה בה נכתב כי "כל הדיבורים על 'פשרות עם החרדים' הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית. אחרי ארבעים שנה יש לנו הזדמנות אמיתית לשינוי אמיתי.

"לראשונה נוצרה אפשרות לגייס את הצעירים החרדים, לחייב לימודי ליבה, לשלב אותם בשוק העבודה. לראשונה יש סיכוי חזק לעצור את ההשתמטות ולהחזיר את הכסף לציבור המשרת והעובד. בואו לא נחמיץ אותה בשביל רווחים פוליטיים קצרי טווח".

גולן נחשף: "אצביע בעד" ממשלה עם חרדים

בניגוד להצהרותיו הקודמות, נחשף יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כמי שמוכן לשבת עם המפלגות החרדיות. בהקלטה שפורסמה בחדשות 14, גולן הבהיר: "אם האפשרות להקים ממשלה רחבה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף - אני אצביע בעד".

זאת, לאחר שבשבוע שעבר הצהיר גולן כי "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות". יתרה מזאת, גולן טען בהקלטה כי הביקורת של האופוזיציה על חוק הגיוס היא "פופוליסטית" וכי זה "עניין של תהליך".

בתגובה לדברים, יצא יאיר גולן בסרטון מיוחד בו יצא בהבטחה כי "החרדים יהיו בחוץ".

ח"כ עודד פורר, מ'ישראל ביתנו' תקף את גולן ואמר כי "אי אפשר להחליף את ממשלת ההשתמטות בשביל עוד קומבינה פוליטית. מי שרוצה שינוי אמיתי צריך להגיד ברור: חוק שירות לכולם. בלי פטורים, בלי עסקאות ובלי מתנות לדרעי ולגולדקנופף. הציבור רוצה שוויון ולא עוד סיבוב. מי שרוצה להיות שותף בממשלה הבאה חייב להתחייב: גיוס לכולם, בלי פטורים ובלי כבישים עוקפים למשתמטים".

הסקרים: בנט נחלש, נתניהו מתחזק

על פי סקר חדש שפורסם בחדשות 13, מפלגת 'ביחד' בראשות בנט מאבדת שלושה מנדטים לעומת השבוע שעבר ועומדת על 23 מנדטים. הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות נרשמת יציבות מלאה: ש"ס בראשות יאריה דרעי עומדת על 10 מנדטים, בעוד יהדות התורה נותרת יציבה עם 7 מנדטים. גוש נתניהו כולל הסיעות החרדיות ממשיך להוביל ועומד על 56 מנדטים מול 54 מנדטים לגוש האופוזיציה.

3
זו התאבדות לאומית בהילוך איטי? ממשלה בראשותך היא דווקא התאבדות לאומית בהילוך מהיר. עוד ממשלה מחור-בנט.
מישהו
2
חחח עוד אחד שחושב שהוא מנהל את העולם בעזרת ה' שמי שמנהל את העולם יעניש אותו ושילמד לקח... ושנזכה לראות במפלת אוייבנו במהרה בימינו אמן...
מישהו
1
אדון הנכבד בנט קודם תשלם את החובות שלך מהבחירות הקודמות ואת המליונים לשיפוצים בבית שלך בקושי היית ררש מכשלה.... רחר כך תדבר על החרדים.....ריק מתוכן....
נעמה

