"מתנהגות כמו תסמונת האישה המוכה" | ח"כ אחמד טיבי לעג למפלגות החרדיות

מתקפה צינית במליאת הכנסת: ח"כ אחמד טיבי התייחס לעובדה שהסיעותה חרדיות לא דורשות קידום של חוק פיזור הכנסת: "הם הסכימו להצביע בקריאה טרומית, ובינתיים מאפשרים את הקפאת החוק, תסמונת האישה המוכה" | צפו (פוליטי)

ח"כ אחמד טיבי, נאם אמש (שני) במליאת הכנסת ועקץ בציניות את התנהלותה סיעות החרדיות מול ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלמרות ההכרזות שלהן עלפיזור מיידי של הכנסת - הן מאפשרות את הקפאת חוק פיזור הכנסת.

טיבי עלה לדוכן הנואמים ואמר: "מתי יהיו הבחירות? אף אחד לא יודע, החרדי אמרו שיקדימו את הבחירות, אבל בינתיים המפלגות החרדיות מתנהגות כמו תסמונת האישה המוכה".

לדבריו: "הם הסכימו להצביע (על חוק פיזור הכנסת. י-כ) בקריאה טרומית, בינתיים הם שותקים, נסיים בתסמונת האישה המוכה".

בשבוע שעבר, טיבי התייחס למשבר של הסיעות החרדיות עם ראש הממשלה נתניהו ואמר במליאת הכנסת: "החרדים מפרקים את הקואליציה כי הם כועסים על נתניהו, הרב לנדו אמר שהוא שקרן, אחרי הבחירות אתם נגררים אחרי נתניהו. קשה להבין את זה, זה משהו בגנים הפוליטיים שלכם".

כזכור, אמש דווח ב'כיכר השבת' כי לאחר שבשבוע שעבר חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת, החוק נתקע בימים האחרונים בוועדת הכנסת, לאחר שיו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ מסרב בשלב זה לקדם את הדיון בנוסח החוק.

לדברי בכירים בקואליציה, כץ התבטא בפני חברי הוועדה כי הוא "לא ממהר" לדון בחוק, וזאת למרות שהוועדה התכנסה אתמול והיום. עוד אמר כץ, לטענת הבכירים, כי "ב'דגל' וש"ס אמרו לי שזה לא דחוף להם". ח"כ אופיר כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.

לו היה החוק מקודם בתחילת השבוע בוועדת הכנסת שהתכנסה או שהייתה דרישה לכנס את הוועדה עוד אתמול ולדון בחוק פיזור הכנסת, היה החוק עובר בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום רביעי הקרוב. אולם העיכוב בוועדה מונע את הקידום המהיר של החקיקה ומאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך בניסיונותיו לדחות את מועד הבחירות לחודש חשוון, סמוך לתאריך המקורי של הבחירות.

אחמד טיביפיזור הכנסתבחירות 2026

שילך לחבר שלו לפיד וישאל אותו לגביי ההצהרות של הימים האחרונים נגד החרדים.בלי שום טיפת חמלה ויבין למה החרדים מעדיפים את נתניהו.
פיני
צודק
משוישה
מילה בסלע
לא נעים אבל זה האמת
החרדים באמת , מוכים ונרדפים נפשית בעניין הגיוס.
לאה
הד"ר הנכבד מדבר על תסמונת האשה המוכה? It takes one to know one. זה יותר מדי. אבל תכליס, יש משהו בדבריו כי אין טף אחד שמגיע לקרסוליים של נתניהו.
מישהו

