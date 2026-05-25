פריד חשף רגע מטלטל שעבר: "החלטתי להקליט שירי ערש לילדים"

ענק הזמר החסידי, בעל המנגן ר' אברהם פריד, חשף השבוע סיפור מופלא של השגחה פרטית יוצאת דופן שחווה באופן אישי בעת ביקורו באוהל ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש בניו יורק - אשר הוביל אותו לקבלת החלטה מיידית על פרויקט מוזיקלי חדש ומפתיע.

הדברים נאמרו במהלך ראיון עומק מיוחד שהעניק פריד לעיתונאי בנימין ליפקין, במסגרת פרק הבכורה של הפודקאסט "לבנימין אמר" אתר חב"ד COL, שבו שיתף מאחורי הקלעים של הקריירה המפוארת שלו.

פריד סיפר כי נכנס לאוהל לא מזמן, וביקש ברכה והצלחה בהמשך הדרך. "ביקשתי ברכה והצלחה בשירה, להמשיך להופיע ולשיר וכו'", שיחזר פריד. מיד לאחר שסיים להעתיר בתפילה, יצא פריד מהציון ונכנס לחדר הסמוך שבו מוקרנים בקביעות קטעי וידאו של הרבי.

הוא שיתף כי באותם רגעים נדהם לראות שעל המסך מרצדת דמותו של הרבי, נושא שיחה בפני קהל החסידים, לפני עשרות שנים, על מוזיקה. "כמה קטעים מהרבי יש, שהוא מדבר בפומבי על שירה בהתוועדויות?" שאל פריד רטורית. "אין הרבה".

פריד שיחזר: "תגיד לי אם זו לא השגחה. מסתכל על הווידאו, הרבי אומר: 'לפני שתינוקות מתחילים לדבר, נהגו להרדימם כמינהג זקנות בישראל, עם שיר ערש, תורה די בעסטע סחורה [הסחורה הטובה ביותר]. וידוע מה שהרשב"א כותב בנוגע למנהג נשים זקנות בישראל, כמה חייבים לשומרו'".

פריד תיאר את התחושה המרוממת שליוותה אותו והוסיף כי הרגיש שבאותם רגעים הרבי פשוט מדבר אליו באופן אישי. בעקבות התזמון כך, הוסיף, קיבל על עצמו החלטה מעשית לא צפויה. "על המקום החלטתי: אני אעשה עכשיו דיסקים של שירי ערש", בישר פריד.