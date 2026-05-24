גל עזיבות נוסף בעיריית בית שמש: רבקה רביץ, ראש המטה של ראש העיר שמואל גרינברג, תעזוב את תפקידה הבכיר בלשכת ראש העיר.

העזיבה מצטרפת לשורה של התפטרויות בכירות שנרשמו בעירייה בחודשים האחרונים, ומעלה שאלות קשות על יכולת הניהול של ראש העיר.

על פי הנמסר, כבר מספר חודשים נשמעו לחשושים במסדרונות העירייה על רצונה של רביץ לעזוב את התפקיד. בין הטענות שעלו: אי נתינת סמכויות מצד ראש העיר, ובעיות ניהוליות נוספות שהקשו על עבודתה.

רביץ (50), אם ל-12 ילדים, נחשבה לדמות בכירה ביותר עם קשרים רבים במסדרונות השלטון. היא ליוותה את נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין בתפקידים שונים - כראש לשכתו כשר התקשורת, כיו"ר הכנסת, ולאחר מכן כראש הסגל לנשיא המדינה. בשנים האחרונות שימשה כיועצת בכירה לשורת גופים ציבוריים.

כזכור, גרינברג מינה את רביץ לתפקיד ראש המטה בתחילת כהונתו, תוך שהוא מדגיש את ניסיונה הרב ואת תרומתה הצפויה לעיר. "אחד הדברים שחרטתי על דגלי זו המצוינות ולכן איני מתפשר במינוי אנשי מקצוע", אמר אז ראש העיר.

שורת עזיבות בכירות

עזיבתה של רביץ מצטרפת לגל התפטרויות משמעותי שפקד את העירייה בתקופה האחרונה. לא מזמן עזב המנכ"ל אוהד שגב את תפקידו כדי להתמודד לראשות עיריית עכו, והדובר רפי פרלשטיין סיים אף הוא את כהונתו. לצד אלה נרשמו עזיבות נוספות באגפים שונים בעירייה.

יצוין כי גרינברג מתקשה לאייש תפקידים משמעותיים בעירייה, כאשר רבים מהמועמדים מהססים להצטרף לצוות בשל הדיווחים על בעיות ניהוליות ואי נתינת סמכויות. המצב מעורר דאגה בקרב חברי המועצה ותושבי העיר.

רביץ צפויה לכהן בתפקיד בכיר בארגון "נשות הדסה". העזיבה מותירה את לשכת ראש העיר ללא ראש מטה, בתקופה מורכבת עבור העירייה שמתמודדת עם אתגרים רבים ומשמעותיים ובמיוחד בזמן שראש העיר לא מצליח להביא לעיר את אנשי המקצוע הנכונים.