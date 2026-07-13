( צילום: באדיבות המצלם )

נשמה יהודית לעולם אינה נשארת מנותקת, גם לא בפינות המבודדות ביותר על הגלובוס. אירוע יוצא דופן והשגחה פרטית מצמררת התרחשו בבוקרו של ערב שבת האחרון בעיירה המבודדת לאצ'י שבקפריסין, כאשר הודעה מסתורית שנשלחה אל שליח חב"ד המקומי, הרב מענדי ליפסקר, הובילה לחגיגה מאוחרת ומפתיעה לבחור אוקראיני בן 23, והותירה את הנוכחים בהיכל בית הכנסת עם דמעות בעיניהם.

האירוע החל בעיצומה של תפילת שחרית, כאשר מכשיר הטלפון של השליח רטט ועל הצג הופיעה הודעה באנגלית ממספר מקומי לא מוכר: "קוראים לי איליה, אני כאן מחוץ לבית כנסת שלכם ורואה שאתם בתפילה, לא רוצה להפריע אבל אפשר להיכנס? אני רוצה להתרשם מהמקום". הרב ליפסקר, שנדרש לגלות ערנות ואחריות בעיקר מסיבות ביטחוניות המאפיינות את התקופה הנוכחית, יצא אל הבחור וניסה לברר בעדינות מה מביא אותו למקום, מתוך שאיפה ראשונית לשחרר אותו מהרעיון במידה ומדובר בתייר שאינו קשור ליהדות. "מה מעניין אותך? אתה לא נראה לי יהודי", שאל אותו הרב ישירות במטרה להבין את המניע שלו.

( צילום: באדיבות המצלם )

תשובתו של הצעיר, איליה, בחור אוקראיני עדין ונחמד, הכתה את השליח בתדהמה והציתה מיד את הניצוץ: "לא, אני לא יהודי. רק אמא שלי יהודיה ומעניין אותי לראות את המסורת שלה"...

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באותו הרגע הבין הרב ליפסקר כי לפניו ניצב יהודי לכל דבר ועניין, שנשמתו פשוט משכה אותו אל המקום הנכון, בזמן הנכון. השליח מיהר להכניס אותו פנימה אל תוך היכל בית הכנסת, והחל לשוחח עמו ולהסביר לו על המקום ועל כלי הקודש.

במהלך השיחה שאל אותו הרב ליפסקר את השאלה המתבקשת: "הנחת פעם תפילין?". הצעיר האוקראיני הביט בו במבט תמה והשיב בפשטות: "לא, מה זה?". השליח הנרגש לא איבד רגע, הסביר לו בקצרה על מהות המצווה, וניגש מיד למלאכת ההנחה.

כך, עשר שנים שלמות אחרי שהיה אמור לחגוג את גיל המצוות, מצא את עצמו איליה בבוקרו של ערב שבת, בקצה קפריסין, כשהוא עטוף בקדושה ומניח תפילין לראשונה בחייו. "בר מצווה" מאולתרת.

( צילום: באדיבות המצלם )

בפוסט שפרסם, שיתף השליח במה שאירע דקות ספורות לאחר מכן: עם סיום התפילה, ניגש הרב ליפסקר כמדי בוקר לקרוא בפני הקהל את קטע ה"יום יום" – קובץ פתגמים ותוכן יומי של הרבי מליובאוויטש זי"ע – המותאם בכל יום לתאריך של אותו היום. כשהקריא השליח את המילים שכתב הרבי לכ"ה בתמוז נעתקה נשימתם של הנוכחים לנוכח הקשר המצמרר והרוחני שנחשף מול עיניהם.

"יהודי מכיר באלוקות וחש את העל-טבעי, ואינו זקוק לשום הוכחות על כך… יהודי אֵינוֹ רוֹצֶה וְאֵינוֹ יָכוֹל לִהְיוֹת מְנוּתָּק מֵאֱלֹקוּת", צוטטו מילותיו הקדושות של הרבי, שנכתבו עשרות שנים קודם לכן והפכו במחי רגע למציאות חיה ופועמת מול הבחור הצעיר שזה עתה נכנס מהרחוב.

הרב ליפסקר שיתף לאחר מכן כי התמלא בדמעות של התרגשות לנוכח ההשגחה הפרטית המופלאה והגלויה, שהוכיחה פעם נוספת כי אין יהודי אבוד וכי הנשמה תמיד תמצא את דרכה הביתה.