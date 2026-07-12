הגר"ק בר עם הרב זרביב ( צילום: אריה שם טוב - מנדי קורנט )

הפתעה פוליטית רוחנית בלב יום העיון: רגע ומפתיע, שהשאיר את מאות הנוכחים פעורי פה, נרשם במהלך יום עיון מיוחד של מרכז "למען ילמדו". בפני אולם מלא מפה לפה ברבנים, דיינים, תלמידים ואורחי כבוד, נחשף הסקופ שמעסיק כעת את מאחורי הקלעים של עולם הרבנות והפוליטיקה: פנייה רשמית שנעשתה לרב זרביב להיכנס לביצה הפוליטית, והתשובה המפתיעה שהגיעה בעקבותיה.

במרכז האירוע, שיתף הרב הראשי לישראל את הקהל בעצה האישית והנחרצת שהעניק לרב זרביב, כשהוא מזהיר אותו מפני כניסה למגרש הפוליטי הסוער. הרב הראשי השתמש בדימוי יצירתי ואמר: "אל תיכנס לפוליטיקה. פוליטיקה זה כמו טשולנט – אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא משם".

הגר"ק בר עם הרב זרביב - צילום: אריה שם טוב - מנדי קורנט הגר"ק בר עם הרב זרביב | צילום: צילום: אריה שם טוב - מנדי קורנט 10 10 0:00 / 0:32