הפתעה פוליטית רוחנית בלב יום העיון: רגע ומפתיע, שהשאיר את מאות הנוכחים פעורי פה, נרשם במהלך יום עיון מיוחד של מרכז "למען ילמדו". בפני אולם מלא מפה לפה ברבנים, דיינים, תלמידים ואורחי כבוד, נחשף הסקופ שמעסיק כעת את מאחורי הקלעים של עולם הרבנות והפוליטיקה: פנייה רשמית שנעשתה לרב זרביב להיכנס לביצה הפוליטית, והתשובה המפתיעה שהגיעה בעקבותיה.
במרכז האירוע, שיתף הרב הראשי לישראל את הקהל בעצה האישית והנחרצת שהעניק לרב זרביב, כשהוא מזהיר אותו מפני כניסה למגרש הפוליטי הסוער. הרב הראשי השתמש בדימוי יצירתי ואמר: "אל תיכנס לפוליטיקה. פוליטיקה זה כמו טשולנט – אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא משם".
הרב זרביב, שהקשיב לדברים בקשב רב, אישר את הפרטים והפתיע את הנוכחים כשחשף את הזווית המשפחתית והתורנית של הסיפור, וגילה מי עמדה מאחורי הקלעים ומנעה את המהלך הדרמטי.
לדבריו, מי שסייעה לו לקבל את ההחלטה הסופית ולהישאר מחוץ למערכת הפוליטית ולשדה העסקונה, הייתה לא אחרת מאשר רעייתו הרבנית. ברגע של חידוד תורני השווה הרב את המקרה לסיפורו המפורסם של און בן פלת מפרשת קורח, שבה אשתו של און הצילה אותו ברגע האחרון מלהצטרף לעדת קורח ומלנחול מפלה קשה ביחד איתם.
"און בן פלת – אשתו הצילה אותו", ציין הרב בחיוך, ורמז כי כך בדיוק נמנעה ממנו הכניסה לפוליטיקה. הגילוי המפתיע עורר מחיאות כפיים סוערות ותשואות ממושכות מכל הקהל שגדש את האולם.
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