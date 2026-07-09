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הדופק חזר

דרמה בגור | בעל הקורא הותיק התמוטט בביהמ"ד הגדול

בהלה רבה בחסידות גור: במהלך שיעור תורה שנמסר בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, התמוטט לפתע אחד מנכבדי הקהילה ובעל קורא ותיק כבן 70 | השיעור הופסק באופן מיידי, וכונני חירום וכוחות הצלה שהוזעקו למקום פתחו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות | הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואתו (תפילות)

כוחות ההצלה היום בגור (צילום: באדיבות המצלם)

בהלה רבה נרשמה דקות ספורות לפני תפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים, כאשר אחד מנכבדי הקהילה ובעל קורא ותיק, כבן 70, התמוטט באופן פתאומי.

האירוע התרחש בעיצומו של שיעור הדף היומי הקבוע הנערך במקום, אשר הופסק באחת לקול זעקות הנוכחים.

כוחות הצלה שהוזעקו במהירות למקום פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות. הכוננים נעזרו בציוד הרפואי ובמכשיר המפעם (דפיברילטור) של איחוד הצלה המוצב בתוך בית המדרש באופן קבוע לכל מקרה חירום.

במהלך פעולות ההחייאה העניקו המצוותים הרפואיים מספר שוקים חשמליים במטרה להציל את חייו, ולאחר דקות מורטות עצבים של לחימה על חייו – נס בהיכל: הדופק חזר.

בשלב זה הוא מפונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קריטי אך יציב, כשהוא מונשם. בחסידות קוראים לציבור לקרוע שערי שמיים ולהרבות בתפילה לרפואתו השלמה והמהירה של רבי יהודה אריה בן פריידא בתוך שאר חולי ישראל.

כוחות ההצלה היום בגור (צילום: באדיבות המצלם)
כוחות ההצלה היום בגור (צילום: באדיבות המצלם)
גור

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