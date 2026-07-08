מס הכנסה בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (רביעי) בחריפות למהומות שהתחוללו מוקדם יותר בבני ברק, ומסר כי הוא מגבה באופן מלא את מפקחי מס הכנסה שהותקפו במהלך פעילות ביקורת בעיר. השר פרסם הודעת גינוי חד-משמעית בחשבון ה-X שלו, שבה תקף את התנהלות התושבים באירוע והבהיר כי לא יעבור על כך בשתיקה.

האירועים החלו כאשר צוות מפקחים של רשות המיסים הגיע לביקורת פתע מתוכננת בבתי עסק בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק. במהלך הפעילות, הפגינו המפקחים בקיאות יוצאת דופן בשפת היידיש, וסרקו בצורה מעמיקה את חשבונות הבנק של העסקים, יומני ההזמנות ואפליקציות התשלומים 'ביט'. בעקבות הביקורת, התפתחה התקהלות המונית ברחובות השכונה, כאשר מאות בחורים וילדים כיתרו את הפקחים, קראו לעברם קריאות גנאי ואף השליכו לעברם ביצים.

מס הכנסה בבני ברק - צילום: ידיעות בני ברק מס הכנסה בבני ברק | צילום: צילום: ידיעות בני ברק 10 10 0:00 / 0:16

בציוצו כתב השר סמוטריץ': "אני מגנה בתוקף את האלימות שהופעלה היום כנגד אנשי רשות המיסים על ידי בריונים פורעי חוק בבני ברק". השר המשיך ונתן גיבוי מלא לעובדי המשרד הכפוף אליו, והוסיף כי "לא ניתן לקבל אלימות כזו כלפי אנשי חוק, הממלאים את תפקידם בנאמנות ובמקצועיות".

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בסיום דבריו, פנה השר בצורה ישירה לגורמי אכיפת החוק בדרישה לפעול ללא דיחוי נגד הפורעים: "אני מגבה את העובדים ואת אנשי רשות המיסים כולם, ודורש ממשטרת ישראל ומרשויות האכיפה למצות בנחישות ובמהירות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

מס הכנסה בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

על פי הנמסר, המפקחים הגיעו לסיור ביקורת שגרתי ברחובות הקרייה, כאשר הם צעדו בנחת מחנות לחנות והפגינו מקצועיות ובקיאות מפתיעה ברזי הניהול של העסקים המקומיים. "היה נדמה שהם מבינים היטב את שפת האידיש המדוברת בשכונה", סיפר אחד התושבים שהבחין במתרחש. "הם פשוט ידעו בדיוק איפה לחפש".

בעלי העסקים המקומיים הופתעו מרמת הירידה לפרטים של אנשי הרשות. לדברי אחד מבעלי החנויות במקום, המפקחים לא הסתפקו רק בקופות הרושמות: הם דרשו לבדוק את חשבונות הבנק, עברו על העברות באפליקציות 'ביט', בדקו את מערכות ה'פיסקוס', ואפילו הצליבו נתונים מול לוח השנה ויומן ההזמנות בטלפונים הניידים כדי לאתר פרויקטים שלא דווחו.