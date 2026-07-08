המאבק על השליטה במוסדות סאדיגורה בירושלים עולה שלב: דוד מינץ, שופט בית משפט העליון, קבע כי צו הביניים שניתן על ידי השופט אריה רומנוב לבקשת צד ירושלים - יישאר בתוקפו עד להחלטה אחרת בבית המשפט העליון.
ההחלטה הדרמטית ניתנה במסגרת ההחלטות לסעדים זמניים בערעור שהוגש השבוע לבית המשפט העליון על פסק הדין, ובכך למעשה מוקפאים בשלב זה כל המהלכים החד־צדדיים בעמותה - עד לדיון שיתקיים בבית המשפט העליון.
משמעות ההחלטה היא כי הצדדים לא יוכלו לבצע שינויים מהותיים במבנה העמותה, בהרכב חברי העמותה והוועד המנהלים אותה או בנכסיה, וצריכים להשאיר את פעילות העמותה כפי שהיתה לפני פסק הדין - וכל ניסיון לשנות את המצב הקיים ימתין להכרעת בית המשפט העליון.
בכך, עובר כעת הסכסוך המתמשך סביב מוסדות סאדיגורה בירושלים לפתחו של בית המשפט העליון, שם תידון המחלוקת בין הצדדים.
ההחלטה מהווה נקודת מפנה משמעותית בפרשה, לאחר תקופה של מאבק חריף סביב השליטה והניהול של מוסדות העמותה בירושלים. עד להכרעה הסופית, המצב הקיים יישמר ולא יתאפשר לבצע צעדים חד־צדדיים שעלולים לשנות את המציאות בשטח.
ברקע להתפתחויות האחרונות עומדת גם ההסלמה בשטח, שכן כמעט מדי ערב בשבועות האחרונים מגיעים חסידים, לכאורה מצד בני ברק, למוסדות בירושלים, ובמקום מתפתחים אירועי אלימות וניסיונות השתלטות בכח, במאבק שהולך ומסלים בין הצדדים הניצים.
אמש, לאחר מתן ההחלטה של השופט מינץ, הגיעו שוב חסידים המשתייכים כנראה לצד בני ברק, וניסו לפרוץ לחדרו של האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, לאחר שגם בשבוע שעבר היה ניסיון פריצה דומה.
כעת, לאחר שהצו נשאר על כנו, המאבק עובר לזירה המשפטית העליונה. עד להכרעה בבית המשפט העליון כל שינוי חד־צדדי במצב הקיים מוקפא, והצדדים יידרשו להמתין להכרעה שתיקבע את עתיד מוסדות סאדיגורה בירושלים.
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