בני האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: שוקי לרר )

כלל חסידי ויז'ניץ יתאחדו בליל שישי הקרוב לתפילת רבים נרגשת לרפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ. בכרוז קול קורא מיוחד ששוגר לכלל החסידים, חתמו לראשונה שלושת בניו של האדמו"ר מויז'ניץ בקריאה להתאחד בתפילת רבים לרפואת אביהם הגדול.

ש המונים השתתפו בשמחת החתונה הגדולה, לנכדת האדמו"ר ממישקולץ כיכר השבת | מקודם

על המכתב חתמו הבנים: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ; הגה"צ רבי יצחק ישעי' הגר; והגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד. השלושה פנו אל החסידים לעורר רחמי שמים מרובים, וזאת לקראת הימים הנוראים של ימי הרת עולם שנת תשפ"ז הבאים לקראתנו לשלום. לאור המכתב יתכנסו כלל חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ בליל שישי הקרוב, בשעה 10:30 בלילה, ברחבת הכותל המערבי בירושלים, למעמד תפילת רבים נרגש ואמירת סליחות ופרקי תהילים.

קול הקורא של בני האדמו"ר מויז'ניץ

בתוך כך, ל'כיכר השבת' נודע כי אברכי רשת כוללי 'חק לישראל', הכולל הייחודי והמפורסם של בעלי הבתים בקריית ויז'ניץ בבני ברק, צפויים להוות ציר מרכזי במעמד. האברכים ייצאו מבעוד יום למסע חיזוק מיוחד בעיר הקודש ירושלים, ובהמשך הלילה יצטרפו בהמוניהם אל אלפי החסידים ברחבת הכותל.