בהוראת האדמו"ר עם סטנדרים וגמרות | מאות חסידים יערכו מחאה מול דמות בכירה במערכת המשפטית עליית מדרגה במחאה: בהוראתו הישירה של האדמו"ר מויז'ניץ, מאות אברכים ובני תורה יצאו מחר למחאת ענק מול דמות בכירה במערכת המשפטית, תחת הכותרת "זעקת התורה" בעקבות הפגיעה בעולם התורה ומעצר הלומדים | בצעד חריג, האברכים יגיעו מצוידים בגמרות וסטנדרים ויקימו בית מדרש פועם דווקא מול דמות בכירה מאוד במערכת המשפטית | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים על המאבק החדש של החסידות (חסידים, בארץ)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:57