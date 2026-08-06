מצטרפת לדמוקרטים? ההודעה המאכזבת של יאיר גולן לעינב צנגאוקר

עינב צנגאוקר ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, הודיע לעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, כי החליט שלא להשתמש בזכות השריונים שניתנה לו, עבור אף מועמד, וממילא היא לא תשוריין ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת. ההודעה תקופה של מגעים שנערכו בין הצדדים.

צנגאוקר הפכה לאחת הדמויות המרכזיות והבולטות ביותר במטה משפחות החטופים ובמחאה הציבורית נגד הממשלה. דמותה הציבורית והאקטיוויזם הנחרץ שלה הציבו אותה כאחת המועמדות הטבעיות לשילוב במפה הפוליטית של משפחות החטופים וגורמי האופוזיציה.

יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )