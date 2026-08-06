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לקראת הבחירות

מצטרפת לדמוקרטים? ההודעה המאכזבת של יאיר גולן לעינב צנגאוקר

יו"ר הדמוקרטים הודיע לאם החטוף מתן צנגאוקר על החלטתו שלא לשרין אותה • צנגאוקר הייתה אחת הדמויות המרכזיות במחאת משפחות החטופים | סוף לספקולציות על כניסתה לפוליטיקה (פוליטי מדיני)

22תגובות
עינב צנגאוקר (צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, הודיע ל, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, כי החליט שלא להשתמש בזכות השריונים שניתנה לו, עבור אף מועמד, וממילא היא לא תשוריין ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת. ההודעה תקופה של מגעים שנערכו בין הצדדים.

צנגאוקר הפכה לאחת הדמויות המרכזיות והבולטות ביותר במטה משפחות החטופים ובמחאה הציבורית נגד הממשלה. דמותה הציבורית והאקטיוויזם הנחרץ שלה הציבו אותה כאחת המועמדות הטבעיות לשילוב במפה הפוליטית של משפחות החטופים וגורמי האופוזיציה.

יאיר גולן (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)

צאנגאוקר קיימה חודשים האחרונים מגעים עם הדמוקרטים לשיריון ברשימה לכנסת. על פי חוקת המפלגה, גולן היה יכול לשרין אותה במקום ה-2 או במקום ה-10 ברשימת המפלגה, אך כאמור החליט לא לעשות בהם שימוש.

צנגאוקר הייתה אחת מהפנים הבולטות במאבק משפחות החטופים להחזרת יקיריהם. בנה מתן נחטף עם אילנה גריצ'בסקי מביתם בקיבוץ ניר עוז. לאחר חזרתה של גריצ'בסקי בעסקת החטופים הראשונה, נקטה צנגאוקר בקו חריף במיוחד נגד ההנהגה, וטענה כי הם מפקירים את בנה.

בעבר, בראיון לחדשות 12, אמרה צנגאוקר כי "תעשה את הטוב ביותר עבור אזרחי ישראל", והוסיפה כי "גם מהליכוד פנו אליה". שמה עלה שוב ושוב כמי שעשויה להיכנס לכנסת הבאה דרך שריון במפלגות האופוזיציה.

כעת, לאחר שגולן הודיע לה על החלטתו, מסתיימת תקופת הספקולציות סביב כניסתה לפוליטיקה דרך מפלגת הדמוקרטים.
גיוס חרדיםקטאריאיר גולןעינב צנגאוקרהדמוקרטיםבחירות 2026

22 תגובות

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19
תעשו פרצוף מופתע. בעעע
יאיר
18
אוי... הפסידו את הד"ר היחידה ברשימה
מוטי
17
א. מי זה מעניין
אמזמ

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