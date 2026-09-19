אחמד טיבי

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ אחמד טיבי, חשף אמש (שישי) בתוכנית "פגוש את העיתונות" את התוכנית המפורטת של המפלגות הערביות לסייע בהחלפת ממשלת נתניהו. לדבריו, המפלגות הערביות יפעלו יחד עם גוש איזנקוט כבר מיד לאחר הבחירות להחליף את יו"ר הכנסת, וימליצו על מועמד הגוש להרכבת הממשלה.

"נחליף את יו"ר הכנסת יחד עם גוש איזנקוט, נמליץ על מועמד הגוש ונעשה גם יותר מהמלצה כדי להחליף את ממשלת נתניהו", אמר טיבי בראיון. הוא הדגיש כי "בלי המפלגות הערביות לא ניתן להחליף את הממשלה". דברי טיבי עוררו תגובה חריפה מטעם הליכוד, שמיהר לפרסם הודעה בה כינה את הדברים "פצצה תקשורתית". "אחמד טיבי חושף הערב את התכנית של איזנקוט, ליברמן ויאיר גולן להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", נכתב בהודעת הליכוד. "קול לאיזנקוט וליברמן, ומפתחות המדינה בידי אחמד טיבי ומנסור עבאס". הסקרים האחרונים מצביעים על מאבק צמוד בין הליכוד למפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, כאשר חלק מהסקרים מציבים את איזנקוט כמפלגה הגדולה ביותר. במקביל, מתקיימים מגעים בין מפלגות המרכז-שמאל לקראת הבחירות, כאשר ליברמן ובנט קיימו לפני מספר ימים פגישה משותפת בה דנו בפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכה.

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

טיבי, הבהיר כי המפלגות הערביות רואות עצמן כגורם מכריע ביכולת להחליף את הממשלה הנוכחית. הוא ציין כי המפלגות הערביות צפויות לקבל על פי הסקרים תשעה מנדטים, מה שהופך אותן לגורם משמעותי בחשבון המנדטים.

ראש הממשלה נתניהו, מצדו, מעביר מסרים למקורביו כי גם אם לא יצליח להרכיב ממשלה, אין בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים. "נעשה הכול כדי לנצח, אך אם לא ננצח - אין בכוונתי לפרוש. אכהן כיו"ר האופוזיציה וננצח בבחירות הבאות", אמר נתניהו בשיחות סגורות.