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40 יום לבחירות

סקר חדש מלחיץ את גוש השינוי: גוש נתניהו מוביל לראשונה מזה זמן רב

סקר חדשות 13: איזנקוט מוביל עם 22 מנדטים, הליכוד 18 • גוש נתניהו עולה לראשונה לרוב של 54 מנדטים | וינטר מזנק ל-6, הנדל וזליכה מתחת לאחוז החסימה (פוליטי מדיני)

9תגובות
מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו (צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90)

סקר מנדטים חדש שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה פוליטית מעניינת: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית עם 22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלש ל-18 מנדטים. אולם הממצא המרכזי של הסקר הוא העלייה המשמעותית של גוש נתניהו.

על פי נתוני הסקר, גוש נתניהו עולה לראשונה זה תקופה ארוכה מאוד ליתרון של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים לגוש השינוי. המהפך מגיע על רקע שינויים במפת הכוחות הפוליטית, כאשר מפלגות שונות רושמות עליות וירידות משמעותיות.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט ויורדת ל-12 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 10 מנדטים. "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 8 מנדטים, וכך גם הרשימה הערבית המשותפת.

עוד עולה מהסקר כי האיחוד בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ל"זהות" של משה פייגלין מזנק ל-8 מנדטים. כך גם מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שמקבלת 8 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הנתון משקף יציבות יחסית במגזר החרדי לעומת התנודות הגדולות במפלגות אחרות.

מפלגת "עמך ישראל" בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר מזנקת ל-6 מנדטים ומתייצבת במקום בטוח מעל אחוז החסימה. נתון זהה של 6 מנדטים רושמת גם רע"ם בראשות מנסור עבאס.

מתחת לאחוז החסימה נותרו יועז הנדל וירון זליכה עם מפלגת "המילואימניקים והכלכלית". שלמרות קרבתם לרף הדרוש, הם לא מצליחים לחצות אותו על פי הסקר.
סקרבחירות 2026

9 תגובות

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5
גם אתם קונים השטויות של סקרים אלו? מתפלא מאד!
אריאל
4
הכי טובים הם הצמד הנדל וזליכה הם יטפלו ביוקר המחייה וגם בפשיעה והם גם ימניים מובהקים
דני
3
הטהרנים ,עמי הארצות, בציונות הדתית, במלחמתם נגד עולם התורה, שברו במו ידיהם את הגוש האימוני. טועה אפוא, מי שסופר אוטומטית את המפלגות החרדיות, בגוש נתניהו. לומדי התורה ועולם התורה, חשובים לאין ערוך, מהמשך שלטון נתניהו. מי שיפתור באופן אמתי את משבר הגיוס, אתו הציבור החרד לדבר ה' ילך.
אליהו
בהצלחה עם יאיר גולן הדיקטטור, ישר! העקום, ליברמן זולל החרדים לתיאבון, בנט הנוכל המגייס, מנסור הדובון לא'כפת לי ושאר חיות הפרא.
אודי
אומר בצער, בהבדל מהימין שקיבל על מגש של כסף את השלטון מהחרדים, והפר ברגל גסה את ההסכם עמם. השמאל יודע לשלוט ויפתור את משבר הגיוס. לומדי התורה ,לא ייעצרו מידי יום, מה שלימין ,לא אכפת.
אליהו
במבחן התוצאה ממשלת ימין על מלא היא אסון לעולם התורה..אתה יכול להאשים את בגץ ויועמשית ועריקים ....בסופו של דבר אסון
חרדי

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