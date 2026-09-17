סקר מנדטים חדש שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה פוליטית מעניינת: מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל במפה הפוליטית עם 22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלש ל-18 מנדטים. אולם הממצא המרכזי של הסקר הוא העלייה המשמעותית של גוש נתניהו.

על פי נתוני הסקר, גוש נתניהו עולה לראשונה זה תקופה ארוכה מאוד ליתרון של 54 מנדטים, לעומת 52 מנדטים לגוש השינוי. המהפך מגיע על רקע שינויים במפת הכוחות הפוליטית, כאשר מפלגות שונות רושמות עליות וירידות משמעותיות.

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט ויורדת ל-12 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות עם 10 מנדטים. "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן מקבלת 8 מנדטים, וכך גם הרשימה הערבית המשותפת.

עוד עולה מהסקר כי האיחוד בין הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ל"זהות" של משה פייגלין מזנק ל-8 מנדטים. כך גם מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, שמקבלת 8 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הנתון משקף יציבות יחסית במגזר החרדי לעומת התנודות הגדולות במפלגות אחרות.

מפלגת "עמך ישראל" בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר מזנקת ל-6 מנדטים ומתייצבת במקום בטוח מעל אחוז החסימה. נתון זהה של 6 מנדטים רושמת גם רע"ם בראשות מנסור עבאס.

מתחת לאחוז החסימה נותרו יועז הנדל וירון זליכה עם מפלגת "המילואימניקים והכלכלית". שלמרות קרבתם לרף הדרוש, הם לא מצליחים לחצות אותו על פי הסקר.