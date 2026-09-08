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גימיק או הפתעת הבחירות? מפלגת "צבע שחור" הגישה את רשימתה לוועדת הבחירות

העריקים יכניסו אותה לכנסת? מפלגת "צבע שחור – מגן עולם התורה" הגישה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את רשימת מועמדיה לכנסת ה־26 | במפלגה טוענים כי בסקר של רפי סמית עולה כי 22% מהציבור החרדי תומכים במפלגה, פוטנציאל של 4 עד 5 מנדטים (פוליטי)

8תגובות
מועמד "צבע שחור" לכיכר השבת
מועמד "צבע שחור" לכיכר השבת (צילום: קובי ישראל - כיכר השבת)

לצד המפלגות החרדיות הוותיקות, מפלגת העריקים "צבע שחור – מגן עולם התורה" הגישה היום (שלישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את רשימת מועמדיה לכנסת ה־26.

בראש הרשימה הוצב הרב אליהו בוימרינד, ראש רשת כוללי ערב שבת 'מעטרי שביעי' בארה"ק וחתן הרב יוסף נויבירט זצ"ל. במקום השני הוצב הרב דרור דגני, ראש כולל, ואחריו הרב יונתן יששכר, אף הוא ראש כולל. במקום הרביעי הוצב הרב יצחק רבין הכהן, אב"ד בבני ברק וראש רשת כוללי "שערי ציון".

בוועדה, יעקב חיים מילר מ״צבע שחור - מגן עולם התורה״ ביקש תחילה את האותיות 'דת', אך לאחר שהתברר כי הן תפוסות ביקש להתייעץ עם אנשיו. עו״ד דין ליבנה, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, הציע לו את האותיות נר, שאותן ביקשה לבסוף הרשימה.

במפלגה אומרים כי "מטרת העל היחידה של רשימתנו היא למנוע רדיפת הדת בענין גזירת הגיוס, ולפעול בכל דרך לגיטימית, נגד הגזירה. לא נסכים לכל הנוסחאות החדשות של פשרות למיניהן, מלבד הסדר הדיחוי הוותיק כפי שהיה וכפי שהונהג מאז קום המדינה. זו הדרך היחידה, ויש להיאבק נגד כל מתווה והסדר אחר הכרוך בפשרות ושינויים ממתכונת זו".

במקביל, במפלגה מציגים סקר של הסוקר רפי סמית, לפיו 22% מהציבור החרדי תומכים במפלגת "צבע שחור", המהווה פוטנציאל של 4-5 מנדטים.

8 תגובות

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8
למה לבזבז משאבים וכסף על הרפתקאות פוליטיות שאף אחד לא יודע איפה הן יסתיימו? הדרך הנכונה היא לחזק את ש"ס או ג' שמייצגות אותנו באמת, בלי להתפתות לשמות חדשים ואותיות משונות
מוטי
7
עזבו אותנו מעוד רעש. האנשים רוצים שקט, פרנסה, חינוך לילדים ושיהיה בסדר. עוד מפלגה לא בהכרח תפתור את הבעיות האלה
אריק
6
צריך להיזהר ממחלוקת. כל מהלך ציבורי כזה צריך להיעשות ביישוב הדעת ומתוך מחשבה על טובת עולם התורה
עמרם

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