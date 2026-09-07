רגע ביזארי: שרשר המלך מציג את הרשימה - השופט סולברג שואל איפה המלכה - צילום: שלומי גיל 10 10 0:00 / 2:01 רגע ביזארי: שרשר המלך מציג את הרשימה - השופט סולברג שואל איפה המלכה ( צילום: שלומי גיל )

מפלגת ״שרשר לאהבה ואחדות העם״ הגישה היום (שני) את רשימתה לכנסת ה-26 וביקשה את האותיות ״צדק״. ברשימה 12 מועמדים. כמיטב המסורת, מי שסיפק את הרגע הצבעוני של היום כמו תמיד היה כמובן שרשר המלך. במהלך הגשת הרשימה הוא הגיע לוועדה כשהוא לבוש בכתר ובגלימה, בהתאם למעמד.

יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאל אותו בחיוך: ״איפה המלכה?״ ושרשר, מצדו, המשיך לספק כותרות. לאחר הגשת הרשימה, כשנשאל על האפשרות לשבת עם המפלגות החרדיות בממשלה, השיב: ״אני אשב, בטח שאני אשב עם חרדים. מי שלומד, שילמד. מי שלא לומד, שילך לעשות שירות״. כך, עוד לפני שהקרב האמיתי על הרכבת הממשלה התחיל, שרשר המלך כבר מסמן שהוא לא פוסל אף שותף קואליציוני. ללא איחודים: עופר וינטר הגיש את רשימת "עמך ישראל" לכנסת כיכר השבת | 16:34 מפלגת ״הפיראטים״ הגישה אף היא את רשימתה, עם 25 מועמדים, וביקשה את האותיות ״צף/ף/ר/ףז״. גם כאן היה מי שדאג למראה בהתאם לשם המפלגה. פרופ׳ דן אריאלי, שהגיע כנציג הפיראטים להגשת הרשימה, התייצב במשכן הכנסת כשהוא חובש כובע פיראט.

שרשר המלך ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

פרופ' דן אריאלי מציג את רשימת 'הפיראטים' לכנסת - צילום: ערוץ הכנסת 10 10 0:00 / 2:11 פרופ' דן אריאלי מציג את רשימת 'הפיראטים' לכנסת ( צילום: ערוץ הכנסת )

נציגי מפלגת הפיראטים ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

ולצד שתי המפלגות הקבועות שמביאות איתן את הצבע למערכת הבחירות, גם עלה ירוק חוזרת הפעם עם טוויסט: לראשונה המפלגה התאחדה עם מפלגה אחרת, ישראל תחילה בראשות שרן השכל, ותרוץ איתה בבחירות הקרובות.

החיבור בין שתי המפלגות כולל גם קידום לגליזציה של קנאביס, רפורמה בתחום הקנאביס הרפואי וזכויות מטופלים.

מפלגה צבעונית נוספת היא מפלגת ׳גן עדן׳ שניגשה לועדת הבחירות וביקשה את האותיות: י׳ ו - ה׳. השופט סולברג הסביר שהשם ׳י-ה׳ שמור כבר לבורא עולם והמליץ לבחור אותיות אחרות. נכון לעכשיו מקיימת המפלגה התייעצות ולכאורה תבחר את האות ה׳ בלבד.

מערכת הבחירות רק יצאה לדרך, וכבר ברור שהצבע לא הולך להיות חסר.