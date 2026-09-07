לפיד ויתר על "פה": בנט הגיש ראשון את רשימת המפלגה לכנסת

וועדת הבחירות המרכזית ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח היום (שני) במשכן הכנסת בשעה 13:00. רשימת ״ביחד בראשות נפתלי בנט״ הייתה הראשונה להגיע למעמד ההגשה בפני יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

ח״כ מירב כהן ומנכ״לית המפלגה, המועמדת במקום ה-11 ברשימה, ברוריה נעים ארמן, הגישו את רשימת ״ביחד״ לכנסת ה-26. במפלגה ביקשו את האותיות ב׳ ורק. ב״ביחד״ בחרו באות ב׳, האות ההיסטורית המזוהה עם הציונות הדתית, ובכך מוותרים על האותיות ״פה״ המזוהות עם מפלגתו של יאיר לפיד. ברשימה שהוגשה רשומים: נפתלי בנט, יאיר לפיד, קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורין, אלוף במיל׳ נעם תיבון, מיכל הירש נגרי, איתן גינזבורג, מירב כהן, יונתן שלו, ברוריה נעים ארמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וניסן זאבי. במקומות 16 עד 20: ולדימיר בליאק, אורלי הראל, יוראי להב הרצנו, שחר ורון ויסמין פרידמן. במפלגה מתהדרים בכך שבצמרת הרשימה יש 50% נשים, שני ראשי ממשלה לשעבר, ארבעה שרים לשעבר, שישה ראשי ועדות, שני ראשי ערים ומועצות ו־11 מנכ״ליות ומנכ״לים בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. בנוסף, 11 אנשי מילואים ברשימה צברו יחד יותר מ־3,000 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר. שעות יגידו: האם הכוכב העולם בימין יקבל שיריון במפלגת הליכוד? יוני גבאי | 14:28 אחרי שלא שובצה ברשימת בן גביר: התגובה והטענה של מאי גולן יאיר טוקר | 14:12 ח״כ מירב כהן אמרה לאחר הגשת הרשימה: ״אנחנו לפני מערכת בחירות היסטורית. אנחנו נחושים לטפל בבעיות שאי אפשר לדחות עוד: גיוס שוויוני לכולם, שינוי מערכת החינוך החרדית והקמת ועדת חקירה ממלכתית״.

וועדת הבחירות המרכזית ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

חלוקת האותיות

במקביל, מסתמנת חלוקת האותיות הצפויה בפתקי ההצבעה: הדמוקרטים עם אמת, ישראל ביתנו עם ל׳, הליכוד עם מחל, ש״ס עם שס, יהדות התורה עם ג׳, כחול לבן עם כן והציונות הדתית עם ט׳. רע״ם צפויה להתמודד באותיות עם, והרשימה המשותפת באותיות ודעם.

בעוצמה יהודית טרם ברור אילו אותיות תבקש המפלגה. בעבר התמודדה המפלגה באותיות ק״ץ. גם לגבי מפלגות נוספות, בהן ״ישר״ ו״זליכה והנדל״, טרם התבררה חלוקת האותיות הסופית.

בוועדת הבחירות מבהירים כי עצם הגשת הרשימה והאותיות המבוקשות אינה מהווה אישור שלהן, והן ייבדקו בהתאם להוראות הדין.

הליך הגשת הרשימות יימשך היום עד השעה 17:00, ומחר, היום האחרון להגשת הרשימות, בין השעות 16:00 ל-22:00. עד לסיום ההליך יוכלו המפלגות לבצע שינויים ברשימות בהתאם לכללים ולהוראות ועדת הבחירות.