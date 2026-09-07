 דלג לתוכן הראשי
יעברו את אחוז החסימה?

לפיד ויתר על "פה": בנט הגיש ראשון את רשימת המפלגה לכנסת

מפלגת ״ביחד״ של נפתלי בנט הגישה ראשונה את רשימתה לכנסת ה־26. ברשימה שורת בכירים, אנשי ביטחון ונציגים מהשירות הציבורי • במפלגה ביקשו את האותיות ב׳ ורק, ובכך ויתרו על האותיות ״פה״ של לפיד • "אנחנו נחושים לטפל בבעיות שאי אפשר לדחות עוד" (פוליטי)

וועדת הבחירות המרכזית (צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית)

הליך הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה-26 נפתח היום (שני) במשכן הכנסת בשעה 13:00. רשימת ״ביחד בראשות ״ הייתה הראשונה להגיע למעמד ההגשה בפני יו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג.

ח״כ מירב כהן ומנכ״לית המפלגה, המועמדת במקום ה-11 ברשימה, ברוריה נעים ארמן, הגישו את רשימת ״ביחד״ לכנסת ה-26. במפלגה ביקשו את האותיות ב׳ ורק. ב״ביחד״ בחרו באות ב׳, האות ההיסטורית המזוהה עם הציונות הדתית, ובכך מוותרים על האותיות ״פה״ המזוהות עם מפלגתו של .

ברשימה שהוגשה רשומים: נפתלי בנט, יאיר לפיד, קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורין, אלוף במיל׳ נעם תיבון, מיכל הירש נגרי, איתן גינזבורג, מירב כהן, יונתן שלו, ברוריה נעים ארמן, רם בן ברק, אמיר סטרוגו, נאור שירי וניסן זאבי. במקומות 16 עד 20: ולדימיר בליאק, אורלי הראל, יוראי להב הרצנו, שחר ורון ויסמין פרידמן.

במפלגה מתהדרים בכך שבצמרת הרשימה יש 50% נשים, שני ראשי ממשלה לשעבר, ארבעה שרים לשעבר, שישה ראשי ועדות, שני ראשי ערים ומועצות ו־11 מנכ״ליות ומנכ״לים בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. בנוסף, 11 אנשי מילואים ברשימה צברו יחד יותר מ־3,000 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר.

ח״כ מירב כהן אמרה לאחר הגשת הרשימה: ״אנחנו לפני מערכת בחירות היסטורית. אנחנו נחושים לטפל בבעיות שאי אפשר לדחות עוד: גיוס שוויוני לכולם, שינוי מערכת החינוך החרדית והקמת ועדת חקירה ממלכתית״.

וועדת הבחירות המרכזית (צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית)

חלוקת האותיות

במקביל, מסתמנת חלוקת האותיות הצפויה בפתקי ההצבעה: הדמוקרטים עם אמת, ישראל ביתנו עם ל׳, הליכוד עם מחל, ש״ס עם שס, יהדות התורה עם ג׳, כחול לבן עם כן והציונות הדתית עם ט׳. רע״ם צפויה להתמודד באותיות עם, והרשימה המשותפת באותיות ודעם.

בעוצמה יהודית טרם ברור אילו אותיות תבקש המפלגה. בעבר התמודדה המפלגה באותיות ק״ץ. גם לגבי מפלגות נוספות, בהן ״ישר״ ו״זליכה והנדל״, טרם התבררה חלוקת האותיות הסופית.

בוועדת הבחירות מבהירים כי עצם הגשת הרשימה והאותיות המבוקשות אינה מהווה אישור שלהן, והן ייבדקו בהתאם להוראות הדין.

הליך הגשת הרשימות יימשך היום עד השעה 17:00, ומחר, היום האחרון להגשת הרשימות, בין השעות 16:00 ל-22:00. עד לסיום ההליך יוכלו המפלגות לבצע שינויים ברשימות בהתאם לכללים ולהוראות ועדת הבחירות.
נפתלי בנטיאיר לפידועדת הבחירות המרכזיתביחדבחירות 2026

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר