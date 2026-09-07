אחרי שלא שובצה ברשימת בן גביר: התגובה והטענה של מאי גולן

בלשכת השרה לשוויון חברתי מאי גולן הגיבו היום (שני) בהודעה לדיווחים שונים בעקבות אי צירופה לרשימת עוצמה יהודית לכנסת. בהודעה נטען כי יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה גולן והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26 - והשרה סירבה להצעתו.

"בניגוד לפרסומים ולתדרוכים השקריים, לא התנהלו מגעים בין הצדדים", נכתב בהודעה. "השר איתמר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה מאי גולן והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26 - והשרה סירבה להצעתו".

על פי ההודעה, השרה שבה והבהירה בפני השר בן גביר כי היא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת "הליכוד" הייתה ונותרה דרכה. זאת, על אף התדרוכים השקריים שיצאו נגדה ערב הפריימריז בכוונה לפגוע בה.

השרה גולן הדגישה את מחויבותה למצביעיה: "השרה מאי גולן רואה עצמה מחויבת לכ-19 אלף מתפקדי הליכוד החופשיים שהצביעו עבורה, למרות הדילים ורשימות החיסול שהופעלו נגדה. היא תמשיך להעניק להם ביטוי מעל כל במה, להיאבק על דרכו ועתידו של המחנה הלאומי ולפעול למען הקמת ממשלת ימין אמיתית".

בסיום ההודעה הוסיפה השרה גולן: "לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן 7 שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי. ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי".

כזכור, גולן נדחקה למיקום לא ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת לאחר תוצאות הפריימריז. בעקבות התוצאות, היא יצאה בהודעה תוקפנית בה האשימה "ספינים שקריים ורשימות חיסול" והתייחסה ל"מתדרכים מטעם רה"מ" שהחליטו שהיא "מפריעה".