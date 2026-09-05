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תת-אלוף במילואים עופר וינטר, שהשיק לאחרונה את מפלגתו החדשה "עמך ישראל", ומוטי לייטנר, נציג מפלגת "הציבור החרדי", נפגשו באקראי במהלך השבת במלון וולדורף אסטוריה בירושלים. על פי דיווח של מיכאל שמש, השניים נצפו כשהם מקיימים שיחה ממושכת מאוד בשטח המלון.

המפגש המקרי מעורר גל הערכות במערכת הפוליטית, במיוחד על רקע הדיווחים האחרונים על גישושים ומגעים המתנהלים בין השניים לבחינת אפשרות לריצה משותפת לכנסת. המפגש מתרחש בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר שתי המפלגות החדשות מתמודדות עם אתגרים משמעותיים. מפלגת "עמך ישראל" בראשות וינטר מתמקדת בציבור הימני הרחב ומציבה תנאים ברורים להצטרפות לקואליציה, כולל דרישה לחוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל. מנגד, מפלגת "הציבור החרדי" בראשות לייטנר מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש, עם דגש על הגנה על עולם התורה וטיפול באתגרי החינוך, הדיור והפרנסה בציבור החרדי. לייטנר הבהיר בריאיונות שונים כי סיעתו תהיה חלק בלתי נפרד מגוש הימין ותתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.

הסקרים האחרונים מצביעים על מצב מורכב עבור שתי המפלגות. סקר שפורסם ב'ישראל היום' מצביע על כך שמפלגת "עמך ישראל" מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, בעוד שמפלגת "הציבור החרדי" עומדת על כ-1.2% תמיכה, קרוב לשני מנדטים.

השאלה המרכזית שעולה כעת היא האם המפגש במלון וולדורף אסטוריה מעיד על התקדמות במגעים בין השניים, או שמדובר אכן במפגש מקרי בלבד. בכל מקרה, רגע לפני סגירת הרשימות לכנסת, כל מהלך פוליטי עשוי להשפיע על מפת הכוחות הפוליטית.