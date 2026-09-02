ברקע הסקרים והשאלה סביב עבירתו את אחוז החסימה, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', תא"ל (מיל') עופר וינטר, לצד מועמד המפלגה יוסף חדאד, נשאו היום (רביעי) הצהרה לתקשורת. השניים הבהירו בנאומים מפורטים את קוויה האדומים של המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, תוך דחיית כל הלחצים והספינים שהופעלו עליהם בימים האחרונים מצד גורמים שונים בימין, והציבו תנאי חד-משמעי להצטרפות לכל קואליציה עתידית.

את דבריו פתח יו"ר המפלגה עופר וינטר בהתייחסות לדיווחים ולניסיונות הפגיעה ברשימתו החדשה, כשהוא מבהיר כי אנשיו אינם מתכוונים להישבר או להתפרק. "אזרחי ישראל, בשבוע שעבר יצאנו בשעה טובה לדרך. הקמנו את מפלגת עמך ישראל והצגנו לכם את הנבחרת המצוינת שלנו. נבחרת נקייה, חדשה, ישרה, נבחרת לוחמת, שבאה לשרת את כל אזרחי ישראל. לא רק סקטור כזה או אחר. אנחנו לא סקטוריאליים. אנחנו עמך ישראל".

הוא הוסיף ותקף את הלחצים הפוליטיים: "בימים האחרונים אנחנו רואים כיצד גורמים שונים מנסים לפרק אותנו בכל אמצעי, בכל דרך. מפזרים עלינו ספינים ושקרים, מתדרכים, מפרסמים מודעות, מנסים להפחיד את הציבור. הציבור שמאס בפוליטיקה הישנה. חברים, אנחנו כולנו כאן, יחד, כדי להגיד לכם בקול ברור: זה לא יעבוד. עם ישראל מבקש משהו אחר. לא עוד קומבינות וכיסאולוגיה. כן ליושרה, אמת ואידיאולוגיה. הנבחרת שיושבת כאן מאחוריי מאוחדת – מאוחדת לפעול למען העם. התחברנו יחדיו מכל קצוות הארץ כדי להביא בשורה אמיתית לעם ישראל. אנחנו נחושים לשרת בכל מחיר את המשרתים ובני משפחותיהם ולא לעשות הנחות לאלו שאינם לוקחים חלק באחריות הלאומית".

בהמשך נאומו הציג וינטר את עמדתו הנחרצת בסוגיית גיוס החרדים, והתחייב לפעול לשינוי יסודי ביחס לגיוס ולחובת השירות במדינה. "אני מתחייב בפניכם בערב הזה, כאשר כל חבריי פה איתי – אנחנו מתכוונים להביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל בלי פשרות ובלי דחיות. לא עוד מאותו דבר. מה שהיה לא יהיה. מי שלא הצליח לשלב חרדים בצה"ל עד היום – לא יעשה את זה גם בעתיד. מי שלא הצליח במשך 3 שנים להקים ועדת חקירה שתזכה לאמון ציבורי רחב ותביא לחקר האמת – לא יצליח להקים כזאת גם בעתיד. מי שלא הצליח במשך 3 שנים להביא להכרעה ברורה בעזה, כבר לא יצליח לעשות זאת בהרכב הנוכחי. אם עמך ישראל תהיה חזקה בממשלה הבאה – הדברים האלה יקרו. ואנחנו מחויבים לכך".

וינטר התייחס גם להצהרותיו הקודמות בדבר השתייכותו למחנה הימין ותמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מסביר את הגבולות הברורים שהציב ואף פונה אל המאוכזבים: "לפני כמה ימים אמרתי בקולי ש'עמך ישראל' היא חלק ממחנה הימין ותמליץ על נתניהו כראש הממשלה. רבים בירכו אותי על כך, כי הבינו שאנחנו במחנה הימין וברור שלא נלך עם ליברמן, בנט ואחרים שכבר הקימו ממשלה עם תנועת האחים המוסלמים, ולא יהססו לעשות זאת שוב ומי שאינם מבדילים בין יוסף חדאד למנסור עבאס. מבין האלטרנטיבות הקיימות - אנחנו פשוט לא שם. אנחנו בימין. והיו גם שנפגעו מדבריי. אמרו לי: 'התרגשנו אתכם בהכרזה, כל כך התלהבנו שיש פה בשורה לעם ישראל, הבטחתם משהו חדש, - אז נתניהו??' ראשית, אני מבקש להתנצל בפני מי שהתאכזב. אנחנו תמיד נגיד לכם את האמת! לא נשקר".

בשלב זה עבר וינטר להציב תנאי ברור וחד לכל שותפיו הפוליטיים הקיימים והעתידיים, והדגיש כי הדבר יצטרך להתבצע בפועל עוד בטרם השבעת הממשלה: "אני אומר מפורשות - אנחנו לא משרתים אדם, אלא משרתים עם. לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה לא נהיה בממשלה. חד וחלק. כל צעיר בגיל שירות יתייצב בפני המדינה. אין מגזר מעל החוק. מי שישרת, יקבל. מי שיתרום יותר, יקבל הרבה יותר. לוחמים ומשרתי מילואים יהיו בראש סדר העדיפויות הלאומי. אני חוזר ואומר - חוק השירות יעבור לפני השבעת הממשלה. לא הבטחה, לא סעיף בהסכם קואליציוני ולא 'אחרי שנקים ממשלה'. אף אחד לא יחרטט אותנו".

יו"ר המפלגה הבהיר כי לא ייכנע ללחצים לשבץ את אנשיו ברשימות ימין אחרות, ופנה ישירות לדרג המדיני: "אנחנו לא מתכוונים להיכנע. לא ניפול, לא נתפרק ולא ניתן לאף אחד לתקוע טריז בינינו. לא נשים שני אנשים פה ושניים שם. אנחנו לא מחפשים סידור עבודה. תתחילו להתרגל - אף אחד מהחברים פה לא בא בשביל כיסא. אני אומר את זה לעם ישראל, לכל חבריי בימין וגם לראש הממשלה - לא יצאנו לדרך הזאת בשביל טובתנו האישית ולא מתוך גחמה – יש לנו דרך ברורה ואנחנו נתעקש עליה. מי שחושב שבבחירות הקרובות, בעשרים ושבעה באוקטובר, עשרים יום לאחר יום השנה לטבח של השבעה באוקטובר, לא תהיה כאן הצבעת מחאה, חי בסרט ומנותק מהשטח! לאן ילכו מאות אלפי הצעירים והצעירות שאין להם למי להצביע? הם לא יצביעו. להם אני אומר - עמך ישראל הוא הבית שלכם".

לסיום התייחס וינטר לאפשרות של חיבורים פוליטיים עתידיים, אך תחם אותם בתנאים קפדניים: "חשוב לי להגיד הערב, אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים – אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו, מי שלא נגוע בשבעה באוקטובר, ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא – הבית שלנו פתוח בפניו. אנחנו ממשיכים יחד קדימה בכל הכוח, לא מתוך חוסר אחריות, אלא מתוך אחריות גדולה - אחריות למדינת ישראל, אחריות לדור האדיר שגדל פה ונלחם פה. אחריות לעם ישראל ולעתיד של כולנו. בעשרים ושבעה באוקטובר – יש למי להצביע".

מיד לאחר מכן עלה לשאת דברים מועמד המפלגה, יוסף חדאד, שגיבה לחלוטין את הדרך שהציג וינטר והבהיר כי חברי הרשימה פועלים כאיש אחד. "חברים, אני רוצה להיות ברור כבר מהתחלה. אף אחד מהנבחרת המדהימה שלנו לא נכנס לפוליטיקה כדי לעשות נעים למישהו ואנחנו לא בכיס של אף אחד. נכנסנו כדי לעשות מה שנכון למדינת ישראל. אנחנו נעמוד על העקרונות שלנו ולא נמכור אותם לעולם תמורת תפקיד או שיריון. אנחנו עמך ישראל כוח חזק ומאוחד. ואני רוצה להעביר מסר לאותם גורמים שפועלים נגדנו וחושבים שיצליחים להיכנס בינינו- אתם לא תצליחו לפרק אותנו! כולנו פה בנבחרת אגרוף אחד. לא באנו בשביל הכיסא, אלא בשביל השולחן, ושם נדאג למה שבאמת חשוב- עם ישראל", אמר חדאד.

חדאד הציג את זהות המפלגה והבהיר כי אינם מתכוונים לפשרות פוליטיות: "בשבוע שעבר השקנו את מפלגת עמך ישראל, מפלגה ימנית, ציונית ולאומית חדשה, נקייה מפוליטיקאים, עם נבחרת איכותית של אנשי עשייה בהובלת עופר וינטר, כשאני סגנו. אנחנו נכנסנו לפוליטיקה לא כדי שהמצב הקיים יישאר. באנו לשנות ולהשפיע על פי עקרונות המפלגה עם ידיים על ההגה בממשלת ימין רחבה. לא נהיה חלק משום ממשלה מבלי שיתקבלו התיקונים שנדרוש, אותם תיקונים שעופר וינטר ציין, דרישות שנציג לציבור בשקיפות ופירוט, כדי לוודא שאכן שינוי פוליטי אמיתי מתבצע ורוח חדשה שנוביל נכנסת לכנסת ישראל. נוודא שתהיה פה מדינה חזקה יותר, מעצמה מזרח תיכונית. תהיה פה שותפות בנטל- לא משנה אם מדובר על יהודים או ערבים, חילונים, דתיים או חרדים".

כמו כן, חשף חדאד את הדרישות הטוזיאליות של המפלגה לחלוקת התיקים בממשלה העתידית: "אנחנו רוצים לראות ממשלה בה שר הביטחון הוא עופר וינטר, כי רק הוא יכול להוציא את ישראל מהקונספציה הביטחונית שאנחנו נמצאים בה והוא יידע להוביל את מערכת הביטחון להכרעה בכל הזירות. נדרוש גם משרד הסברה משפיע, עם תקציב עתק, שילחם על שמה של מדינת ישראל ויאפשר למדינה לבצע את כל הפעילות הצבאית הנדרשת כדי להבטיח את ביטחונה וביטחון אזרחיה. אנחנו בעמך ישראל נדאג בממשלה הבאה לפעול למען כל אזרחי מדינת ישראל".

בסיום דבריו הציג חדאד את הפוטנציאל האלקטורלי שהוא מזהה בחברה הערבית ואת התוכניות הייעודיות עבורה, לצד פנייה לדור הצעיר: "אני רוצה לתת לכם סקופ, שאתם לא רואים בסקרים. יש לנו כוח מאחורנו, כוח משמעותי בחברה הערבית. עשרות אלפי ערבים ישראלים שגאים להיות ערבים וגאים להיות ישראלים, הם מעולם לא הצביעו למפלגת ימין אבל הפעם יש להם בית פוליטי חדש. יש לנו מטה חזק בחברה הערבית ותמיכה שעולה ומתגברת. המטרה שלנו להביא שני מנדטים מהחברה הערבית! ולמרות הסתה חסרת תקדים נגדי בתקשורת הערבית, זה אפשרי. ובואו אני אגיד לכם עוד משהו מעניין. בחברה הערבית הסוגיה הפלסטינית נמצאת בתחתית סדר העדיפויות בניגוד מוחלט להתעסקות של חברי הכנסת הכושלים מהמפלגות הערביות. מה שמעניין את החברה הערבית זה הביטחון האישי, רווחה, חינוך, עתיד טוב יותר במדינה".

חדאד סיכם ואמר: "אנחנו במפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר, כן עופר, בוגר ישיבת עלי עם הכיפה על הראש, נשים על סדר היום את נושא מיגור הפשיעה והפרוטקשן במדינה ובפרט בחברה הערבית, ונפעל להעצים את הזהות הערבית-ישראלית במקום הפלסטינית בכל מוסדות החינוך הערביים-ישראליים. עמך ישראל תהיה גם הבית של הצעירים. זה כוח אדיר שבז לפוליטיקה הזולה שמנותקת מהשטח. הדור הזה הוא דור הניצחון שהוכיח את עצמו מאז השבעה באוקטובר ומגיע לו נציגים חדשים שיפעלו בלי פוזה ובלי פילטרים למענו. ואנחנו הכתובת שלהם. ודבר אחרון, רק התחלנו, אה..ואנחנו פה עד הסוף! וכמו שסיימתי בנאום שלי על הבמה בשבוע שעבר באירוע השקת המפלגה: עם ישראל חי!".