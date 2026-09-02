הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, בחשד להפרת אמונים ולשיבוש מהלכי חקירה. על פי הדיווח הזה שפורסם בערוץ 14, כתב האישום צפוי להיות מוגש בשבועות הקרובים.

במרכז הפרשה עומד החשד כי יעקובי נחשף למידע על חקירה סמויה שהתנהלה נגד מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם, והעביר לו את המידע, ובכך חשף לכאורה את עצם קיומה של החקירה.

כבר בחודש אפריל הוחלט להעמיד את יעקובי לדין בכפוף לשימוע. מאז טען הנציב לליקויים חמורים באופן ניהול החקירה נגדו ואף הציג, לטענתו, חומרים שעשויים להטיל ספק בהתנהלות החוקרים.

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא להגנתו וטען כי מדובר ב"תפירת תיק". למרות זאת, בפרקליטות סבורים בשלב זה כי הטענות והחומרים שהוצגו אינם משנים את ההחלטה להגיש נגד יעקובי כתב אישום.

במקביל, החקירה בעניינם של ניצב אלונה שושן ותת-ניצב ליאור אבודרהם, המקורבים ליעקובי, הגיעה לישורת האחרונה. לאחר השלמות חקירה שביקשה הפרקליטות בשבוע שעבר, החומרים הועברו לבחינת הגורמים המשפטיים והחלטה בעניינם צפויה להתקבל בקרוב.