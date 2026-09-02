שלושה בני אדם נרצחו הערב (רביעי) בתוך שעות ספורות בנצרת, בשני אירועי ירי שהרקע להם פלילי.

באירוע הראשון נור נפאפעה, בן 32, ונור חלו, בן 20, נורו למוות בעת ששהו בתוך רכב. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 19:04, וצוותי ההצלה שהגיעו לזירה מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות ירי קשות ונאלצו לקבוע את מותם במקום.

פרמדיק מד"א וחובש בכיר עלא אלדין בשיר סיפר: "ראינו שני גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

המשטרה פתחה בחקירת הרצח ובסריקות אחר החשודים. זמן קצר לאחר הירי אותר באזור הסמוך רכב כשהוא עולה באש, ונבדק החשד כי הוא שימש את היורים.