 דלג לתוכן הראשי
חשש להשמדת ראיות

מרחץ דמים בעיר הצפונית: שלושה נרצחו בתוך שעות, רכב בוער אותר בסמוך

שלושה בני אדם נרצחו בנצרת בשני אירועי ירי פליליים תוך שעות ספורות | המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומחפשת אחר החשודים (בארץ)

זירת הרצח של בן ה-25 (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שלושה בני אדם נרצחו הערב (רביעי) בתוך שעות ספורות בנצרת, בשני אירועי ירי שהרקע להם פלילי.

באירוע הראשון נור נפאפעה, בן 32, ונור חלו, בן 20, נורו למוות בעת ששהו בתוך רכב. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 19:04, וצוותי ההצלה שהגיעו לזירה מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות ירי קשות ונאלצו לקבוע את מותם במקום.

פרמדיק מד"א וחובש בכיר עלא אלדין בשיר סיפר: "ראינו שני גברים בתוך רכבם כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

פתחה בחקירת הרצח ובסריקות אחר החשודים. זמן קצר לאחר הירי אותר באזור הסמוך רכב כשהוא עולה באש, ונבדק החשד כי הוא שימש את היורים.

הרכב הבוער שאותר בסמוך
הרכב הבוער שאותר בסמוך (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

כשעתיים וחצי לאחר הרצח הכפול אירע בנצרת רצח נוסף, כאשר צעיר כבן 25 נורה למוות. המשטרה ממשיכה בחקירת האירועים ובחיפושים אחר החשודים.
משטרהרצחאלימותירימד"אנצרת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר