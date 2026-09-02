שוטר סמוי: פושע נמלט לתוך ביצה ואיבד שתי ידיים

מארב אכזרי: פושע מסוכן נפצע אנושות שנמלט לתוך הנהר ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע חריג בלואיזיאנה הסתיים במעצרו של חשוד, לאחר שבמהלך ניסיון להימלט מהמשטרה הוא נכנס לביצה ונקלע לעימות עם תנין.

הכול החל כאשר משטרת מדינת לואיזיאנה קיבלה דיווחים על נהיגה פרועה בכביש המהיר. על פי הרשויות, טויוטה סופרה שבה נהג ויקטור ריבאס, בן 40, פגעה במחסום בטון ואף סבלה מתקר בגלגל. בהמשך אותר הרכב בכביש בין־מדינתי אחר, שם השוטרים עצרו את ריבאס ולטענתם הבחינו בסימנים המעידים על נהיגה תחת השפעה. אלא שבמקום להישאר במקום, ריבאס נמלט ברגל. הוא קפץ מהחלק המוגבה של הכביש אל אזור ביצתי סמוך וניסה להיעלם בשטח הקשה למעבר. השוטרים והסגנים של מחוז סנט צ'ארלס המשיכו בחיפושים, ובהמשך הצליחו לאתר אותו כשהוא הולך ומדמם לאורך כביש 61.

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גם אז ריבאס לא נכנע. כאשר הכוחות התקרבו אליו, הוא נמלט פעם נוספת אל תוך הביצה. אלא שהפעם חיכה לו שם "שוטר" בלתי צפוי: תנין.

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על פי הרשויות, ריבאס ניסה לשחות דרך תעלה כאשר התנין תקף אותו ונשך אותו. הוא נפצע קשה מאד בשתי זרועותיו, אך באופן מדהים, גם אחרי המפגש האלים עם הטורף הוא המשיך בניסיון להימלט מהשוטרים.

תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים תפס חלק מהאירוע, כאשר ניתן לראות את ההתרחשות ממרחק בתוך אזור הביצה. לאחר מכן הפעילו הכוחות רחפן, שאיתר את ריבאס וסייע לשוטרים להתקרב אליו ולשים סוף לבריחה.

ריבאס פונה לבית חולים לקבלת טיפול. לאחר מכן הוא הועבר למעצר ומתמודד עם אישומים הקשורים לנהיגה תחת השפעה ולהתנגדות לשוטר, לצד צווים נוספים הקשורים לתאונה ולנהיגה הפרועה שעל פי החשד קדמה למרדף.

ואם כל זה לא מספיק, משרד השריף המקומי החליט להוסיף לסיפור טוויסט משעשע: ברשת פורסמה תמונה הומוריסטית של התנין כשהוא לבוש במדי שוטר, ואף זכה לכינוי "אל אי גטור" ולתואר ההיתולי של "סגן השנה".