 דלג לתוכן הראשי
"חשבתי שנכנס פורץ"

יום רע בעבודה? השליח איבד את הסבלנות מול המצלמה

מצלמת אבטחה תיעדה שליח אמזון משליך חבילה בעוצמה לעבר דלת בית בטנסי | בעלת הבית: "ישבתי שיש פורץ"

מצלמת אבטחה ביתית תיעדה שליח של אמזון משליך בעוצמה חבילה לעבר דלת בית במרפריסבורו שבטנסי, לפני שהסתובב וחזר בנחת לרכבו. התיעוד צולם ביום רביעי האחרון ועורר תגובות ברשת לאחר שפורסם.

בעלת הבית, קתלין קריסוול, סיפרה כי הייתה בתוך הבית כששמעה לפתע חבטה חזקה בדלת. "בהתחלה חשבתי שמישהו מנסה לפרוץ לבית", סיפרה.

לאחר שהבחינה במשאית של ובחבילה שהונחה ליד הדלת, היא בדקה את מצלמות האבטחה וגילתה כי השליח למעשה השליך אותה לעבר הבית.

קריסוול אמרה כי התנהלותו של השליח "הגעילה" אותה, אך ציינה שמכיוון שניתן היה לראות שהחבילה מכילה פריט לבוש, היא אינה סבורה שהוא התכוון לגרום נזק לתכולה. "עם זאת, הוא בהחלט הצליח להפחיד אותי ואת הכלב", הוסיפה.

אמזון מסרה כי זיהתה את השליח והיא נוקטת נגדו צעדים מתאימים. "התנהגות מסוג זה אינה מקובלת ואינה משקפת את הסטנדרטים שלנו עבור מי שמספקים חבילות של אמזון", נמסר מהחברה.
ארה"בתיעודאמזוןמשלוחיםטנסי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר