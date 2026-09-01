יום רע בעבודה? השליח איבד את הסבלנות מול המצלמה

מצלמת אבטחה ביתית תיעדה שליח של אמזון משליך בעוצמה חבילה לעבר דלת בית במרפריסבורו שבטנסי, לפני שהסתובב וחזר בנחת לרכבו. התיעוד צולם ביום רביעי האחרון ועורר תגובות ברשת לאחר שפורסם.

בעלת הבית, קתלין קריסוול, סיפרה כי הייתה בתוך הבית כששמעה לפתע חבטה חזקה בדלת. "בהתחלה חשבתי שמישהו מנסה לפרוץ לבית", סיפרה.

לאחר שהבחינה במשאית של אמזון ובחבילה שהונחה ליד הדלת, היא בדקה את מצלמות האבטחה וגילתה כי השליח למעשה השליך אותה לעבר הבית.

קריסוול אמרה כי התנהלותו של השליח "הגעילה" אותה, אך ציינה שמכיוון שניתן היה לראות שהחבילה מכילה פריט לבוש, היא אינה סבורה שהוא התכוון לגרום נזק לתכולה. "עם זאת, הוא בהחלט הצליח להפחיד אותי ואת הכלב", הוסיפה.

אמזון מסרה כי זיהתה את השליח והיא נוקטת נגדו צעדים מתאימים. "התנהגות מסוג זה אינה מקובלת ואינה משקפת את הסטנדרטים שלנו עבור מי שמספקים חבילות של אמזון", נמסר מהחברה.