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איראן נחנקת 

תיעוד מבחיל: מה תושבי טהרן מוכרים בשביל לשרוד?

על רקע הלחץ הכלכלי באיראן - קירות סמוך לבית חולים מופיעים מספרי טלפון, סוגי דם והצעות למכירת איברים (חדשות בעולם)

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כליות למכירה: מספרים טלפון על קירות בית החולים בטהרן (צילום: רשתות חברתיות)

המראות שמגיעים מטהרן ממחישים את המציאות הכלכלית שבה חיים האזרחים ב: על קירות, עמודים וחפצים ברחובות הסמוכים לבית החולים האשמי־נג'אד בכיכר ונק מופיעים מספרי טלפון של אנשים המציעים למכור את כליותיהם.

התמונות מקבלות משמעות נוספת על רקע הלחץ הכלכלי הכבד המופעל על איראן והעיצומים האמריקניים.

האזור סביב בית החולים האשמי־נג'אד מוכר זה שנים כמקום שבו מופיעות מודעות מסוג זה. כתבה של ה־Los Angeles Times תיעדה עשרות מודעות שעליהן נכתבו מספרי טלפון וסוגי דם של אנשים שהציעו את כליותיהם למכירה. לפי הדיווח, מודעות חדשות הופיעו במקום כמעט מדי יום.

גם מקורות נוספים תיארו את הקירות באזור כיכר ונק כשהם מכוסים בשמות, מספרי טלפון ופרטים של אנשים המבקשים למכור איברים.

מאחורי כל מספר כזה עומד לכאורה אדם שמוכן לוותר על איבר מגופו תמורת כסף. בדיווחים קודמים הוזכרו בין היתר חובות, אבטלה, פשיטות רגל ומצבי חירום משפחתיים כסיבות שהובילו אנשים להציע את כליותיהם למכירה.

כליות למכירה: מספרים טלפון על קירות בית החולים בטהרן
כליות למכירה: מספרים טלפון על קירות בית החולים בטהרן (צילום: רשתות חברתיות)

התופעה קשורה גם למבנה הייחודי של מערכת השתלות הכליה באיראן. מכירת כליות תמורת פיצוי כספי מותרת ומוסדרת במדינה, מודל שהפך את איראן לחריגה בעולם בתחום השתלות הכליה.

אך לצד ההסדרה הרשמית, התמונות מהרחובות סביב בתי החולים מציגות את הצד האנושי והקשה של התופעה: אנשים שמפרסמים את סוג הדם שלהם, את גילם ואת מספר הטלפון שלהם בתקווה למצוא מי שישלם עבור איבר מגופם.

על רקע המשבר הכלכלי והסנקציות המכבידות על איראן, המראות הללו הופכים לסמל נוסף של המצוקה שבה נאבקים אזרחים במדינה.

בנימין נתניהוארה"באיראןסנקציות על איראןכליות
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1 תגובות

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לא מבין מה הבעיה ?! תמכרו את הטילים שלכם וזהו טראמפ ישמח לקנות מהם במחיר הגון 😂
חרדי שפוי וחרד

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