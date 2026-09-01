תיעוד מבחיל: מה תושבי טהרן מוכרים בשביל לשרוד?

המראות שמגיעים מטהרן ממחישים את המציאות הכלכלית שבה חיים האזרחים באיראן: על קירות, עמודים וחפצים ברחובות הסמוכים לבית החולים האשמי־נג'אד בכיכר ונק מופיעים מספרי טלפון של אנשים המציעים למכור את כליותיהם.

התמונות מקבלות משמעות נוספת על רקע הלחץ הכלכלי הכבד המופעל על איראן והעיצומים האמריקניים.

האזור סביב בית החולים האשמי־נג'אד מוכר זה שנים כמקום שבו מופיעות מודעות מסוג זה. כתבה של ה־Los Angeles Times תיעדה עשרות מודעות שעליהן נכתבו מספרי טלפון וסוגי דם של אנשים שהציעו את כליותיהם למכירה. לפי הדיווח, מודעות חדשות הופיעו במקום כמעט מדי יום.

גם מקורות נוספים תיארו את הקירות באזור כיכר ונק כשהם מכוסים בשמות, מספרי טלפון ופרטים של אנשים המבקשים למכור איברים.

מאחורי כל מספר כזה עומד לכאורה אדם שמוכן לוותר על איבר מגופו תמורת כסף. בדיווחים קודמים הוזכרו בין היתר חובות, אבטלה, פשיטות רגל ומצבי חירום משפחתיים כסיבות שהובילו אנשים להציע את כליותיהם למכירה.