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"שעון הסרטן מתקתק"

האסון שלא נגמר: המוות השקט תוקף 25 שנה לאחר הפיגוע הקטלני

מספר חולי הסרטן בקרב ניצולי פיגועי 11 בספטמבר זינק ל-57,044 מקרים. למעלה מ-9,425 בני אדם מתו ממחלות הקשורות לחשיפה באזור האסון

עשן עולה לאחר פיגוע התאומים (צילום: שאטרסטוק)

כמעט 25 שנה לאחר הפיגוע במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, מספר מקרי הסרטן בקרב ניצולים, תושבים, עובדים וכוחות הצלה שנחשפו לאזור אסון מגדלי התאומים ממשיך לזנק.

לפי נתוני התוכנית לבריאות מרכז הסחר העולמי, מספר מקרי הסרטן שאושרו במסגרת התוכנית עלה מ-3,204 בשנת 2015 ל-57,044 השנה, זינוק של כ-1,680% בתוך עשור.

לפי הנתונים המובאים בדיווח, לפחות 9,425 בני אדם כבר מתו ממחלות הקשורות לחשיפה בעקבות אסון התאומים, יותר מפי שלושה ממספר ההרוגים בפיגועים עצמם, שעמד על 2,977.

"11 בספטמבר לא הסתיים ב-11 בספטמבר. שעון הסרטן מתקתק 24 שעות ביממה", אמר ל'ניו יורק פוסט' עורך הדין מייקל בראש, המייצג אלפי נפגעים. לדבריו, משרדו מאבד בממוצע כשני לקוחות ביום, ובכל כ-50 דקות מאושר מקרה סרטן חדש במסגרת התוכנית.

לסלי ליין, שעבדה בסמוך למגדלי התאומים ואובחנה שנים לאחר מכן בסרטן נדיר בבלוטת התימוס, סיפרה על האוויר לאחר הפיגועים: "אפשר היה לטעום את האבק ואת הדלק". לדבריה, "במשך חודשים יכולת להרגיש את טעם הדלק באוויר. כל הזמן אמרו לנו שהאוויר בטוח. אני לא חושבת שהוא היה בטוח".
ארה"באסוןסרטן11 בספטמברמגדלי התאומים

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