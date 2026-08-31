 דלג לתוכן הראשי
עמדה ברמזור

שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק

יוצרת תוכן ברשת עברה שוד ברמזור| הכול התרחש במהירות מסחררת, אך ההפתעה האמיתית הגיעה רק זמן קצר לאחר מכן (חדשות בעולם)

שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק (צילום: רשתות חברתיות)

הכול התרחש בשבריר שנייה. יוצרת התוכן הברזילאית ישבה ברכבה כשהיא תקועה בפקק, כאשר השודדים התקרבו אל המכונית.

בסרטון נראה צמד שודדים רכובים על אופנוע כאשר אחד מהם מניף לום ומנפץ את חלון הרכב בתנועה חדה ומדויקת. כמעט מיד לאחר שהזכוכית נשברת, הוא מכניס את ידו פנימה, חוטף את האייפון ונמלט מהמקום.

הפעולה בוצעה במהירות ובמיומנות ותועדה במצלמת הרכב. הגנב לא התעכב ליד הרכב ולא בזבז זמן בניסיון לפתוח את הדלת. בתוך רגעים ספורים הוא הצליח לשבור את החלון, להגיע אל המכשיר ולברוח.

אך זמן קצר לאחר מכן התברר כי הנזק עלול להיות חמור בהרבה מגניבת האייפון.

שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק
שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק (צילום: רשתות חברתיות)

החשודים הצליחו להעביר כסף מחשבון הבנק של הקורבן, למרות שלטענתה לא הייתה בידיהם סיסמת הבנק, לא היה להם את זיהוי הפנים שלה וגם לא את קוד ה־PIN המשמש להעברות.

במקרה של גניבת מכשיר, במיוחד כאשר הוא אינו נעול או כאשר הגנב מצליח להשיג את קוד הגישה, החשיפה עלולה להיות רחבה בהרבה מגניבת המכשיר עצמו.

בברזיל כבר תועדו בעבר מקרי גניבה שבהם עבריינים התמקדו בסמארטפונים לא רק בגלל שווי המכשיר, אלא בגלל הגישה האפשרית למידע ולחשבונות המאוחסנים בו.
שודכסףברזילבנקאייפון
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר