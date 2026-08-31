שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק ( צילום: רשתות חברתיות )

הכול התרחש בשבריר שנייה. יוצרת התוכן הברזילאית ישבה ברכבה כשהיא תקועה בפקק, כאשר השודדים התקרבו אל המכונית.

בסרטון נראה צמד שודדים רכובים על אופנוע כאשר אחד מהם מניף לום ומנפץ את חלון הרכב בתנועה חדה ומדויקת. כמעט מיד לאחר שהזכוכית נשברת, הוא מכניס את ידו פנימה, חוטף את האייפון ונמלט מהמקום. הפעולה בוצעה במהירות ובמיומנות ותועדה במצלמת הרכב. הגנב לא התעכב ליד הרכב ולא בזבז זמן בניסיון לפתוח את הדלת. בתוך רגעים ספורים הוא הצליח לשבור את החלון, להגיע אל המכשיר ולברוח. אך זמן קצר לאחר מכן התברר כי הנזק עלול להיות חמור בהרבה מגניבת האייפון.

שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:34 שבריר שנייה: שודדים אלימים הותירו את הבחורה בשוק ( צילום: רשתות חברתיות )

החשודים הצליחו להעביר כסף מחשבון הבנק של הקורבן, למרות שלטענתה לא הייתה בידיהם סיסמת הבנק, לא היה להם את זיהוי הפנים שלה וגם לא את קוד ה־PIN המשמש להעברות.

במקרה של גניבת מכשיר, במיוחד כאשר הוא אינו נעול או כאשר הגנב מצליח להשיג את קוד הגישה, החשיפה עלולה להיות רחבה בהרבה מגניבת המכשיר עצמו.

בברזיל כבר תועדו בעבר מקרי גניבה שבהם עבריינים התמקדו בסמארטפונים לא רק בגלל שווי המכשיר, אלא בגלל הגישה האפשרית למידע ולחשבונות המאוחסנים בו.