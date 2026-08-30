עפים לניתוח: רופא ילדים מצא דרך מרגשת לנצח את הפחד

זה התחיל בילדה בת שנתיים שבכתה ללא הפסקה.
ד"ר לאנדרו ברנדאו גימראייש, רופא אף, אוזן וגרון מברזיל, עמד לקחת אותה לניתוח כאשר הבין עד כמה הרגע הזה מפחיד עבורה. הילדה, בשם אלנה, נכנסה לזרועותיו כשהיא בוכה, והרופא החליט שהוא לא רוצה לראות שוב ילד נכנס לניתוח כשהוא מבוהל כל כך.
מאותו רגע נולד הרעיון שהפך אותו למוכר ברשת: להפוך את הדרך לחדר הניתוח למשימה של גיבורי־על.
גימראייש, שמכונה על ידי חלק מהמטופלים הצעירים "דוד לאנדרו", עובד בעיר דיבינופוליס במדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל. הוא מתמחה ברפואת אף, אוזן וגרון בילדים, ומטפל בבעיות כמו דלקות אוזניים, חסימות באף, נחירות, בעיות נשימה, דלקות גרון והפרעות קול.
אבל דווקא לפני הניתוחים הוא מצא דרך יוצאת דופן ליצור קשר עם המטופלים הקטנים.
הילדים יכולים לבחור את התחפושת שהם רוצים. בתיעודים שפורסמו נראים ילדים כשהם הופכים לדמויות שונות מעולם גיבורי־העל, והרופא מלווה אותם במסדרון כשהם משחקים את התפקיד. בחלק מהמקרים הוא אפילו מרים את הילד על כתפו ויוצר תחושה כאילו הוא "מטיס" אותו אל חדר הניתוח.
לדבריו, המטרה היא להפוך את הכניסה לחדר הניתוח לפחות מלחיצה. אם הילד עדיין מפחד, הוא מאפשר גם לאחד ההורים להיכנס איתו כדי לסייע לו בזמן ההרדמה. לאחר שהילד נרדם, התחפושת מוסרת ונמסרת למשפחה, והילדים יכולים לקחת אותה איתם הביתה.
היוזמה שלו זכתה לחשיפה בינלאומית ואף הובילה אותו לזכייה בפרס במסגרת פרסי וימברייס בקטגוריית הסיפורים מעוררי ההשראה.
עבור גימראייש, זו אינה רק תחפושת. זו דרך לשנות את הרגע שבו הילד פוגש את אחד המקומות המפחידים ביותר בבית החולים ולהפוך אותו, אפילו לכמה דקות, להרפתקה.
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