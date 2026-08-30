עפים לניתוח: רופא ילדים מצא דרך מרגשת לנצח את הפחד

זה התחיל בילדה בת שנתיים שבכתה ללא הפסקה.

ד"ר לאנדרו ברנדאו גימראייש, רופא אף, אוזן וגרון מברזיל, עמד לקחת אותה לניתוח כאשר הבין עד כמה הרגע הזה מפחיד עבורה. הילדה, בשם אלנה, נכנסה לזרועותיו כשהיא בוכה, והרופא החליט שהוא לא רוצה לראות שוב ילד נכנס לניתוח כשהוא מבוהל כל כך.

מאותו רגע נולד הרעיון שהפך אותו למוכר ברשת: להפוך את הדרך לחדר הניתוח למשימה של גיבורי־על.

גימראייש, שמכונה על ידי חלק מהמטופלים הצעירים "דוד לאנדרו", עובד בעיר דיבינופוליס במדינת מינאס ז'ראיס שבברזיל. הוא מתמחה ברפואת אף, אוזן וגרון בילדים, ומטפל בבעיות כמו דלקות אוזניים, חסימות באף, נחירות, בעיות נשימה, דלקות גרון והפרעות קול.

אבל דווקא לפני הניתוחים הוא מצא דרך יוצאת דופן ליצור קשר עם המטופלים הקטנים.