חמש שנים לאחר הנסיגה האמריקנית הכאוטית מאפגניסטן, סרט תיעודי חדש חושף עדויות קשות של חיילים ואנשי צבא שהיו בנמל התעופה בקאבול בימים האחרונים של הפינוי.

הסרט, "הדרך לאפס", שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, מתאר כיצד הכאוס הגיע לשיאו סביב הפיגוע בשער אבי, שבו נהרגו 13 חיילים אמריקנים וכ-170 אזרחים.

לפי העדויות בסרט, יחידות אפגניות מיוחדות שאומנו בידי ה-CIA הוזעקו לסייע בהתמודדות עם ההמונים שניסו להיכנס לנמל התעופה. חיילים אמריקנים טוענים כי אנשי היחידות דרסו אנשים בכלי רכב ואף ירו לעבר אזרחים. "היינו עדים לזוועות, לפשעי מלחמה, ולא יכולנו לעשות דבר", סיפר הנחת לשעבר ג'וזף לאוד.

חיילים אמריקנים סיפרו גם על ההכרעות הקשות שנאלצו לקבל בשערי נמל התעופה, כאשר הקריטריונים לפינוי השתנו ואפגנים רבים נדחו בשל מסמכים שלא התאימו לדרישות באותו רגע. נחת לשעבר סיפר על אישה שהתחננה במשך כל הלילה שיאפשר לה להיכנס מחשש שהטליבאן ירדוף אותה, אך הוא נאלץ לסרב.

הסרט מותח ביקורת חריפה על ממשל ביידן וטוען כי ההחלטה לפנות קודם לכן את בסיס בגראם וההתעקשות להוריד את מספר החיילים האמריקנים לאפס תרמו לקריסה. הגנרל בדימוס קנת מקנזי הטיל את האחריות על ההנהגה הפוליטית, שלדבריו "בחרה להעלים עין" עד שהמצב יצא משליטה.