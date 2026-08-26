100 ביום ב-5,000 דולר: המיירט החדש שמטריף את איראן

עד 100 ביום: המפעל שמייצר ציידים לרחפנים האיראניים ( צילום: יצרן )

בזמן שאיראן ממשיכה לבסס את רחפני התקיפה החד-כיווניים, ובראשם משפחת השאהד, כאחד הכלים המרכזיים בארסנל שלה, מדינות המפרץ מחפשות דרך להתמודד עם האיום מבלי לבזבז טילי יירוט יקרים על כל רחפן זול.

כעת מגיעה תגובה משמעותית מאיחוד האמירויות: חברה אמריקנית בשם פאוארוס החלה לייצר בשטח המדינה את מערכת היירוט האווירית "גארדיאן", שתוכננה במיוחד להפלת רחפני תקיפה מסוג השאהד. המפעל החל לפעול בחודש יולי, והוא מייצר כיום כ־30 מיירטים ביום, עם תוכנית להגדיל את הקצב לכ־100 ביום. המספר שמושך את עיקר תשומת הלב הוא המחיר. לפי הדיווחים, כל מיירט עולה בערך 5,000 דולר – סכום נמוך במיוחד ביחס למערכות יירוט מסורתיות. הרעיון פשוט: אם היריב יכול לשגר גלים של רחפנים זולים, ההגנה חייבת להיות מסוגלת להפיל אותם בכמויות גדולות מבלי לרוקן במהירות את מלאי הטילים היקרים.

עד 100 ביום: המפעל שמייצר ציידים לרחפנים האיראניים - צילום: יצרן 10 10 0:00 / 0:25 עד 100 ביום: המפעל שמייצר ציידים לרחפנים האיראניים ( צילום: יצרן )

מדובר במיירט קטן וקל, שנועד להגיע במהירות אל המטרה ולהשמיד אותה באוויר. לפי נתוני היצרנית, הגרסה הראשונה מסוגלת להגיע למהירות של עד כ־340 קמ"ש, עם מהירות שיוט של כ־160 קמ"ש וטווח מרבי של כ־15 קילומטרים. משקלו כ־2.65 קילוגרם עם סוללה, והוא מסוגל לפעול בגובה של עד 5,000 מטר.

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המערכת נועדה גם להפעלה מהירה יחסית. היא יכולה לקבל הכוונה ממכ"ם, כאשר המפעיל משגר את המיירט לעבר האזור שבו זוהה האיום, ובשלב הסופי נעזר במצלמה כדי להתקרב אל הרחפן וליירט אותו. בדגמים מתקדמים יותר החברה עובדת על יכולות חצי־אוטונומיות ואף על יכולות "שגר ושכח".

האמירויות אף בחרו לייצר את המיירטים קרוב לזירת האיום. לפי החברה, הייצור המקומי אמור לקצר את זמני האספקה ולהפוך את מערך ההצטיידות לגמיש יותר, במקום להסתמך רק על משלוחים של מערכות שיוצרו בארצות הברית.

המהלך משקף שינוי רחב יותר בעולם ההגנה האווירית: רחפן זול יכול לאלץ מדינה להשקיע מיליונים כדי להפיל אותו – ולכן המאבק הבא עשוי להיות לא רק מי מחזיק בנשק החזק ביותר, אלא מי מסוגל לייצר אותו בכמויות הגדולות ביותר ובמחיר הנמוך ביותר.