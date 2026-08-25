"הוא נמצא בפאניקה": המהלך האוקראיני שמדיר שינה מעיני הנשיא

גורם אמריקני טוען כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נמצא תחת לחץ גובר בעקבות יכולתה של אוקראינה לבצע תקיפות עמוק יותר בשטח רוסיה, בזמן שהמלחמה בין המדינות נמשכת.

קארי פיליפטי, לשעבר בכירה במחלקת המדינה האמריקנית וכיום מנכ"לית קואליציית ונדנברג, אמרה לרשת 'פוקס ניוז' כי הכוחות האוקראיניים הצליחו לאחרונה "לחדור הרבה יותר עמוק לשטח רוסיה, כולל לאזורים הסמוכים למוסקבה ולסנט פטרבורג". לדבריה, ההצלחות הללו גורמות לרוסים "להיכנס לפאניקה" ולהגביר את התקיפות בתוך אוקראינה.

"פוטין נעשה חרד מאוד כשהוא נדחק לפינה", טענה פיליפטי. לדבריה, מוסקבה מנסה כעת לפגוע לא רק ביכולותיה של אוקראינה אלא גם ברצון של אזרחיה להמשיך במלחמה.

הדברים נאמרו על רקע ציון יום העצמאות ה־35 של אוקראינה. הנשיא וולודימיר זלנסקי הצהיר כי ארצו מעוניינת בשלום, אך אינה מוכנה להיכנע לדרישות מוסקבה. במקביל, מנהיגים אירופים הגיעו לקייב כדי להפגין תמיכה באוקראינה.

פיליפטי טענה כי במהלך השנה רוסיה השיגה "כמעט שום הישגים טריטוריאליים", והוסיפה: "פוטין חשב שהמבצע הצבאי המיוחד הזה יימשך מספר שבועות". לדבריה, המשך ההתנגדות האוקראינית מעביר לרוסיה וליריבות נוספות של ארה"ב מסר שלפיו "פלישה למדינה אחרת תביא להשלכות, לא לפרסים".