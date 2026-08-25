הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה

בשנים האחרונות קפיצות מצוקים למים הפכו לתופעה ויראלית ברחבי העולם. סרטונים של אנשים המזנקים מגבהים מרשימים, מבצעים סיבובים ופעלולים באוויר ונוחתים במים צוברים מיליוני צפיות ברשת. אבל רגע לפני הקפיצה אפשר לעיתים לראות פעולה שנראית תמוהה: הקופץ משליך סלע קטן אל המים.

למעשה, הסלע משמש עבור הקופץ כמעין כלי עזר פשוט. כאשר הוא משליך אותו, הוא יכול להתרשם מהזמן שחולף עד שהסלע פוגע במים. הנתון הזה מספק אינדיקציה לגבי גובה המצוק ולפיו לתכנן את הקפיצה ואת כמות הסיבובים באוויר.

הפגיעה במים מספקת גם סימן חזותי ברור. ההתזה והגלים שנוצרים סביב נקודת הפגיעה יכולים לעזור לקופץ לזהות טוב יותר את פני המים ואת נקודת הנחיתה, דבר שעשוי להיות משמעותי במיוחד כאשר מדובר בקפיצה עם סיבובים או בפעלולים שבהם הקופץ מאבד לרגע את תחושת העומק והכיוון.

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עם זאת, מדובר באמצעי עזר בלבד ולא בשיטה שמבטיחה קפיצה בטוחה. גובה המצוק הוא רק אחד מהגורמים המשפיעים על הסיכון. גם עומק המים, סלעים או מכשולים מתחת לפני המים, זרמים, תנאי הים וזווית הכניסה למים יכולים לשנות לחלוטין את התוצאה.

וכן, רבים מהקופצים לא שרדו לראות את הלייקים של סרטון הקפיצה האחרון שלהם.