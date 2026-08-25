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הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה

הטרנד ששוטף את הרשת הוא ללא ספק אותם אנשים שקופצים מהמצוקים, אבל הרגע שלפני הקפיצה יש משהו מסקרן אפילו יותר (חדשות בעלם)

הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה (צילום: רשתות חברתיות)

בשנים האחרונות קפיצות מצוקים למים הפכו לתופעה ויראלית ברחבי העולם. סרטונים של אנשים המזנקים מגבהים מרשימים, מבצעים סיבובים ופעלולים באוויר ונוחתים במים צוברים מיליוני צפיות ברשת. אבל רגע לפני הקפיצה אפשר לעיתים לראות פעולה שנראית תמוהה: הקופץ משליך סלע קטן אל המים.

למעשה, הסלע משמש עבור הקופץ כמעין כלי עזר פשוט. כאשר הוא משליך אותו, הוא יכול להתרשם מהזמן שחולף עד שהסלע פוגע במים. הנתון הזה מספק אינדיקציה לגבי גובה המצוק ולפיו לתכנן את הקפיצה ואת כמות הסיבובים באוויר.

הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה
הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה (צילום: רשתות חברתיות)

הפגיעה במים מספקת גם סימן חזותי ברור. ההתזה והגלים שנוצרים סביב נקודת הפגיעה יכולים לעזור לקופץ לזהות טוב יותר את פני המים ואת נקודת הנחיתה, דבר שעשוי להיות משמעותי במיוחד כאשר מדובר בקפיצה עם סיבובים או בפעלולים שבהם הקופץ מאבד לרגע את תחושת העומק והכיוון.

עם זאת, מדובר באמצעי עזר בלבד ולא בשיטה שמבטיחה קפיצה בטוחה. גובה המצוק הוא רק אחד מהגורמים המשפיעים על הסיכון. גם עומק המים, סלעים או מכשולים מתחת לפני המים, זרמים, תנאי הים וזווית הכניסה למים יכולים לשנות לחלוטין את התוצאה.

וכן, רבים מהקופצים לא שרדו לראות את הלייקים של סרטון הקפיצה האחרון שלהם.

הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה
הטרנד הקטלני: האנשים שזורקים סלע לפני הקפיצה (צילום: רשתות חברתיות)

הסיבה לכך היא שהמהירות גדלה במהלך הנפילה. ככל שהגובה עולה, גם זמן הנפילה ומהירות הפגיעה במים גדלים, ולכן טעות קטנה בהערכת המרחק או בתנועת הגוף עלולה להפוך למסוכנת.

למרות המראה המרשים, אנשי מקצוע מזהירים כי קפיצות מצוקים ופעלולים במים אינם פעילות שכדאי לנסות בעקבות סרטון ברשת. מה שנראה בסרטון כמו קפיצה מושלמת יכול להסתיר תנאים שלא נראים למצלמה, ובעולם קפיצות המצוקים קיימים גם מקרים של מוות איטי ומייסר.
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