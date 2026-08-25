נהגים שוכבים על הכביש: המשבר החדש שמשתק את איראן

נהגים באיראן בתור לדלק ( צילום: רשתות חברתיות )

משבר הדלק באיראן מחריף: בימים האחרונים מתרבים הדיווחים על תחנות דלק שהפסיקו לפעול ועל תורים ארוכים במיוחד בטהרן ובאזורים נוספים במדינה. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות מציגים נהגים הממתינים במשך שעות, חלקם מגיעים כבר בשעות הבוקר המוקדמות, רק כדי לגלות שהמלאי אזל.

המצב החריף במיוחד בטהרן, שם דווח אמש (שלישי) על תחנות שנסגרו לאחר שאזלו בהן כמויות הבנזין. בתחנות אחרות הצטברו שיירות של כלי רכב, כאשר נהגים נאלצו לעבור מתחנה לתחנה בחיפוש אחר משאבה שעדיין מחזיקה דלק. גם כלי תקשורת המזוהים עם הממסד האיראני הכירו בתופעה ודרשו מהרשויות להסביר את סגירת התחנות.

המשבר החדש שמשתק את איראן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45 המשבר החדש שמשתק את איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

לא אנושי: מצעד הרפאים הקטלני בעולם יצא לדרך דני שפיץ | 09:03 אסון ליד תחנת הדלק: הצעירים שגנבו רכב יוקרה מחצו למוות סבא וסבתא יוסי נכטיגל | 10:47 אלא שהמחסור אינו מסתכם בתקלה נקודתית. במשך חודשים מזהירים גורמים איראניים מפני פער הולך וגדל בין כמות הבנזין שהמדינה מסוגלת לייצר לבין הכמות שהציבור צורך. לפי נתונים שהציג דובר ועדת האנרגיה של הפרלמנט האיראני, הייצור עומד על כ־130 מיליון ליטר ביום, לעומת צריכה של כ־137 מיליון ליטר. גורמים אחרים בממשל הציגו פער גדול אף יותר, של כ־14 מיליון ליטר ביום. הבעיה הפכה חמורה עוד יותר לאחר שהייבוא ששימש במשך שנים לסגירת חלק מהפער נפגע. במקביל ללחץ הכלכלי והסנקציות האמריקניות, המלחמה והקשיים בהובלת מטעני אנרגיה מקשים על איראן להשיג את כמויות הדלק הדרושות לה. דיווחים עדכניים מצביעים על ירידה משמעותית בזרימת הנפט האיראני לסין, שהייתה במשך שנים הלקוחה המרכזית של איראן.

המשבר החדש שמשתק את איראן - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 המשבר החדש שמשתק את איראן ( צילום: רשתות חברתיות )

האירוניה גדולה: איראן מחזיקה בעתודות נפט וגז מהגדולות בעולם, אך מתקשה לספק לתושביה מוצר בסיסי כמו בנזין. הסיבה היא שהבעיה אינה רק כמות הנפט הגולמי שמתחת לאדמה, אלא היכולת להפיק, לזקק, לשנע ולייבא את מוצרי הדלק בקצב הדרוש. גם בשוק העולמי מורגש כיום מחסור חמור במוצרי דלק מזוקקים, לאחר פגיעה בכושר הזיקוק במזרח התיכון ובאזורים נוספים.

במקביל, הממשלה בטהרן מתמודדת עם דילמה כמעט בלתי אפשרית. מצד אחד, היא חייבת לצמצם את צריכת הדלק; מצד שני, כל ניסיון להעלות מחירים או לפגוע בסבסוד עלול להצית זעם ציבורי.

כבר בחודש האחרון נבחנה באיראן אפשרות להגביל את כמות הדלק המוזרמת לתחנות לכ־121 מיליון ליטר ביום. אפשרות אחרת היא להקשיח את מכסות הדלק לכלי רכב ולגבות מחיר גבוה יותר עבור צריכה החורגת מהמכסה. הצעה נוספת כוללת חלוקת מכסה חודשית לאזרחים במקום הקצאה ישירה לכלי רכב.

הרגישות הפוליטית עצומה. העלאת מחירי הדלק ב־2019 הובילה למחאות רחבות ברחבי איראן, שהתרחבו במהירות למשבר פוליטי משמעותי ודוכאו באלימות. מאז הפך מחיר הבנזין לאחד הנושאים הרגישים ביותר עבור השלטון.

והלחץ צפוי להימשך. ארצות הברית הרחיבה בימים האחרונים את הסנקציות נגד איראן, כאשר עשרות אנשים, חברות וכלי שיט נוספו למערכה הכלכלית שנועדה לפגוע במקורות ההכנסה של טהרן. במקביל, משלוחי הנפט האיראניים לסין ירדו משמעותית בחודשים האחרונים.

עבור המשטר האיראני, משבר הדלק הוא הרבה מעבר לבעיה בתחנות. כל ליטר שחסר משמעותו עוד מכונית שעומדת, עוד נהג שמבזבז שעות בתור ועוד לחץ על מערכת כלכלית שכבר מתקשה לתפקד.