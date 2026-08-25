תפס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם

תפוס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם ( צילום: מסך )

רגע דרמטי שהתרחש השבוע בעיר בוז'ו שבמחוז אנחווי בסין הסתיים בנס, לאחר שאזרח הצליח לתפוס בידיו ילדה בת שנתיים שנפלה מגובה של כ־6 מטרים.

האירוע התרחש בסוף שובע שעבר, באזור רחוב שואליאן שבבוז'ו. לפי הדיווחים המקומיים, הילדה טיפסה אל גגון דקורטיבי שמעל חנות הפונה לרחוב. בתוך זמן קצר היא מצאה את עצמה מעבר לשפת המבנה, כשהיא אוחזת בידיה בקצה הגגון ותלויה מעל הרחוב. עוברי אורח שהבחינו בילדה החלו לצעוק ולהזעיק עזרה. בין האנשים שהיו באזור היה צ'ו ליאנג, בן 39, שעבר במקום באותה שעה. לפי תיעוד מצלמות האבטחה, ליאנג הבין שהילדה עלולה ליפול בכל רגע. הוא רץ אל הנקודה שבה העריך שהיא תיפול, פרש את ידיו והתכונן לבלום את הנפילה. ביזון אחרי ילד: רגע מלחיץ תועד בפארק לעיני עוברים ושבים אריה רוזן | 12:04 כעבור שניות ספורות הילדה איבדה את אחיזתה וצנחה מגובה של כ־6 מטרים.

תפוס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 תפוס ילדה שנפלה ממרפסת בגובה 6 מטרים - ונעלם ( צילום: רשתות חברתיות )

ליאנג הצליח לתפוס אותה, אך עוצמת הנפילה הייתה גדולה בהרבה מכפי שניתן היה להעריך. לפי הדיווח המקומי, הוא לא הצליח להחזיק אותה לחלוטין והיא החליקה לאורך רגלו עד הקרקע. חלק משמעותי מעוצמת הפגיעה נספג בגופו של ליאנג.

הילדה פונתה לבדיקה רפואית. הרופאים מצאו כי היא סובלת בעיקר משבר בקרסול, ללא פגיעות חמורות נוספות. עבור בני משפחתה, התוצאה הייתה הקלה עצומה לאחר רגעים שבהם חששו מהגרוע מכל.

גם ליאנג עצמו לא יצא מהאירוע ללא פגע. לאחר ההצלה הוא התקשה להרים את ידו וסבל מכאבים בגב וברגליים. למרות זאת, הוא לא מיהר לקבל טיפול רפואי.

לפי הדיווח, ליאנג עוסק במסחר בצמחי מרפא ובאותו יום בכלל עשה את דרכו לאזור כדי לאכול.

אמה של הילדה סיפרה כי בזמן האירוע היא הייתה בביתה וסידרה דברים. הילדה ננעלה בטעות בתוך הבית, והאם ניסתה לפתוח את הדלת. היא התרחקה לזמן קצר כדי לחפש מפתח, ואז החלה לשמוע את הצעקות מהרחוב. כשהגיעה למטה, גילתה שבתה כבר הייתה בסכנת נפילה.

לאחר שהתברר כי בתה ניצלה, האם ניסתה להודות לאדם שהציל אותה. היא הציעה לליאנג כסף ואף ביקשה להתלוות אליו לבדיקה רפואית לאחר שראתה שגם הוא נפגע במהלך ההצלה.

אבל ליאנג סירב.

הוא גם לא הסכים למסור את פרטי הקשר שלו, ולבסוף עזב את המקום. לפי הדיווח, אשתו הגיעה מאוחר יותר כדי לקחת אותו.

דווקא ההתנהלות הזו לאחר ההצלה הפכה את הסיפור למרגש במיוחד: אדם שעשה מעשה שעלול היה לעלות לו בפציעה קשה, לא ביקש תמורה ולא חיפש הכרה.

בריאיון לאחר מכן אמר ליאנג כי עוצמת הנפילה הייתה גדולה בהרבה ממה שחשב. הוא אף הביע צער על כך שלא הצליח לתפוס את הילדה בצורה מושלמת. רק לאחר שנודע לו שמצבה יציב ושהיא לא נפגעה באורח קשה, הוא נרגע.