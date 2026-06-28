חינוך עם פטיש 5 קילו: המופע שהותיר מאות תלמידים רועדים מפחד

מופע השחתת הסמראטפונים ( צילום: מסך )

תיעוד ויראלי יוצא דופן מסין חושף את שיטות הדיסציפלינה הקיצוניות בבתי הספר במדינה, ומעורר סערה בינלאומית. בבית הספר התיכון "ג'ינג-הוואה גארדן" שבמחוז צ'נז'ו, נערך לאחרונה "מפגן כוח" אלים במיוחד: לעיני מאות תלמידים שנאספו במגרש, הועלו מכשירי טלפון ניידים שהוחרמו על המוקד, והושמדו בזה אחר זה באמצעות פטיש כבד.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה אדם מנפץ ללא רחם את המכשירים היקרים, בעוד התלמידים צופים במחזה בדממה. מדובר בפרקטיקה המכונה בסין "מפגן של עוצמה", שנועדה להחדיר פחד בקרב התלמידים ולהבהיר להם מה יעלה בגורל המכשיר שלהם אם יפרו את האיסור על החזקת טלפונים בבית הספר.

לעיני התלמדים ההמומים - בית הספר בסין - צילום: רשתות חברתיות לעיני התלמדים ההמומים - בית הספר בסין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

בעבר כבר התפרסמו תיעודים משלל בתי ספר בסין טלפונים ניידים שהוחרמו מתלמידים ומושלכים בזה אחר זה לדלי מים גדול, כחלק ממסר משמעתי תקיף שמועבר בבית הספר. המכשירים, שחלקם עוד פעלו, נטבלו לחלוטין עד שלא ניתן היה עוד להשתמש בהם, לעיני התלמידים שהתקבצו סביב.

הנוקם המסתורי: גנבי אופנועים נמצאים קשורים לעמודים עם דבק ומסרי אזהרה דני שפיץ | 08:33

עם הפצת הסרטון - הנהלת המוסד טוענת כי מדובר במכשירים שהוחרמו בעבר ולא נדרשו על ידי ההורים במשך שנים. בסין, העונש על החזקת טלפון בבית הספר עשוי לכלול החרמה לסמסטר שלם, ורק הגעת הורה מאפשרת את שחרור המכשיר. מצב זה מוביל למקרים רבים בהם המכשירים נותרים "יתומים" בבית הספר.