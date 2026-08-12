מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב ( צילום: מסך )

הידעתם שיש עץ שלא רק שורד מאות שנים ללא ריקבון, אלא גם נראה כאילו נשזרו בתוכו חוטי זהב טהור. זהו ה-נאנמו "חוטי זהב" (Jinsi Nanmu), אחד החומרים הנדירים והיקרים ביותר על פני כדור הארץ, שבעבר היה שמור אך ורק למשפחת הקיסר הסיני.

מה שהופך את העץ הזה, המזוהה במיוחד עם המין הבוטני Phoebe zhennan, לכה מבוקש הוא הברק הטבעי והייחודי שלו. כאשר אור פוגע במשטח המלוטש, מתקבלת תחושה של "חוטי משי" או זהב שנעים ומשתנים בהתאם לזווית הצפייה, תופעה המעניקה לו את שמו.

מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב - צילום: רשתות חברתיות מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

מעבר ליופיו המהפנט, העץ ידוע בעמידות יוצאת דופן בפני ריקבון וביציבות מבנית מרשימה, מה שהפך אותו לחומר הגלם המועדף לבניית רהיטים וארמונות עבור שושלות מינג וצ'ינג.

הנדירות ההיסטורית של ה-Jinsi Nanmu הפכה אותו לסמל סטטוס אולטימטיבי. בתקופות עתיקות, כריתת העץ ושימוש בו בבנייה דרשו אישור מיוחד מחצר הקיסר, והזכות להשתמש בו הייתה קשורה ישירות למשפחת המלוכה.

כיום, ערכו של העץ ממשיך להסעיר את הדמיון; לפי דיווחים, עמוד בודד עשוי נאנמו מוזהב במבנה היסטורי מוערך בסכום דמיוני של כ-2.7 מיליארד יואן.ת

מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב - צילום: רשתות חברתיות מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59

למרות שחלק מהדיווחים על מחירי עתק מגיעים ממקורות ויראליים, אין ספק שהשילוב בין היסטוריה קיסרית ליופי טבעי נדיר הופך את ה-Golden Nanmu לאגדה חיה.