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הרוב קובע

הסיוט של פוטין: אלפי סינים משתלטים על אתרי האנרגיה ברוסיה

מחיכוך על שכר ועד למצור דרמטי על ניידות משטרה: גל מחאות חסר תקדים של פועלי בניין סינים שוטף את אתרי האנרגיה האסטרטגיים של רוסיה, ומציב את רשויות האכיפה במבוכה מול "בעלי בריתם" מהמזרח (חדשות בעולם)

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מרד סיני ברוסיה: יותר מאלף פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים (צילום: מסך)

אירועים יוצאי דופן התרחשו לאחרונה ב, כאשר למעלה מ-1,000 פועלי בניין סינים התעמתו ישירות עם כוחות המשטרה והמשמר הלאומי הרוסי ("רוסגווארדיה") בעקבות הלנת שכר ממושכת. המראות, חושפים מתח גובר בין העובדים הזרים לבין המעסיקים והשלטונות הרוסיים באתרי תשתית קריטיים.

ב-9 באוגוסט 2026, באתר הבנייה של הקומפלקס הכימי-גזי הבלטי במחוז לנינגרד, התפתח עימות אלים שהסלים במהירות. על פי הדיווחים, הסכסוך החל לאחר שפועל סיני, שדרש את שכרו שלא שולם במשך זמן רב, נקלע לוויכוח עם הנהלת הפרויקט. ההנהלה הזעיקה את המשטרה, וכוחות חמושים הגיעו למקום וניסו לעצור את העובד.

בתגובה, למעלה מ-1,000 פועלים סינים הקיפו את ניידות המשטרה ומנעו מהן לעזוב את המקום עם העצור. תיעוד וידאו מהזירה הראה את רכב ה"רוסגווארדיה" מוקף בהמון זועם. תחת הלחץ הכבד של המפגינים, נאלצו השוטרים החמושים לסגת על אדמתם שלהם ולשחרר את העובד לחופשי.

מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים
מרד סיני ברוסיה: אלפי פועלים הכניעו את הכוחות המזוינים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אין זה המקרה היחיד של תסיסה בקרב עובדים סינים ברוסיה השנה. באפריל 2026, עשרות עובדי חברת "Petro-Hehua" הפגינו סמוך לבית הזיקוק בקומסומולסק על אמור במזרח הרחוק. העובדים, שעסקו בפרויקט עבור ענקית האנרגיה "רוסנפט", מחו על פיגורים בתשלום המשכורות.

המחאות כללו צעדה של יותר ממאה פועלים ברחובות העיר, כשהם נושאים שלטים בסינית וברוסית עם פנייה ישירה לנשיא ולמנכ"ל רוסנפט, איגור סצ'ין, בבקשה לסיוע. הרשויות הרוסיות הגיבו בחסימת הגישה למגורי העובדים באמצעות כוחות ביטחון.

כמו כל דבר ברוסיה הכל קשור למלחמה מול אוקראינה, האירועים הללו מדגישים את התלות הרוסית בכוח עבודה סיני בפרויקטי ענק, לצד הקושי של מנגנוני הביטחון הרוסיים להתמודד עם התקוממויות פועלים המוניות המתרחשות הרחק מאור הזרקורים של הערים הגדולות.
רוסיהולדימיר פוטיןסיןהמלחמה באוקראינהפועלים
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1 תגובות

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כל הכבוד סינים!! חוצפה שלא קיבלו את שכרם בזמן
בוקר טוב

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