אירועים יוצאי דופן התרחשו לאחרונה ברוסיה, כאשר למעלה מ-1,000 פועלי בניין סינים התעמתו ישירות עם כוחות המשטרה והמשמר הלאומי הרוסי ("רוסגווארדיה") בעקבות הלנת שכר ממושכת. המראות, חושפים מתח גובר בין העובדים הזרים לבין המעסיקים והשלטונות הרוסיים באתרי תשתית קריטיים.

ב-9 באוגוסט 2026, באתר הבנייה של הקומפלקס הכימי-גזי הבלטי במחוז לנינגרד, התפתח עימות אלים שהסלים במהירות. על פי הדיווחים, הסכסוך החל לאחר שפועל סיני, שדרש את שכרו שלא שולם במשך זמן רב, נקלע לוויכוח עם הנהלת הפרויקט. ההנהלה הזעיקה את המשטרה, וכוחות חמושים הגיעו למקום וניסו לעצור את העובד.

בתגובה, למעלה מ-1,000 פועלים סינים הקיפו את ניידות המשטרה ומנעו מהן לעזוב את המקום עם העצור. תיעוד וידאו מהזירה הראה את רכב ה"רוסגווארדיה" מוקף בהמון זועם. תחת הלחץ הכבד של המפגינים, נאלצו השוטרים החמושים לסגת על אדמתם שלהם ולשחרר את העובד לחופשי.