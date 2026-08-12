גל מחאה וביקורת נוקב מתעורר בארצות הברית בעקבות החשיפה כי במבצע הטעיה שנועד להגן על הנשיא דונלד טראמפ מפני איום חיסול איראני, הושארו שרים בכירים בממשל וצוות עיתונאים על גבי מטוס ששימש כפיתיון ללא ידיעתם.

לפי דיווחים בעיתונים וושינגטון פוסט, הניו יורק טיימס והגארדיאן, המבצע התרחש בחודש יולי 2026 בעת עזיבת המשלחת האמריקנית מפסגת נאט"ו בטורקיה. על המטוס ששימש כהטעיה נותרו מזכיר המדינה מרקו רוביו ומזכיר האוצר סקוט בסנט.

מומחי אבטחה ובכירים לשעבר טוענים כי השארת אזרחים ונושאי משרה בכירים על מטוס שנחשב כנתון לאיום מיידי מהווה תקדים מסוכן. טענות נוספות עוסקות בהפרה אפשרית של הנחיות קהילת המודיעין המחייבות להזהיר בני אדם הנמצאים בסכנת חיים קונקרטית.

העיתונאי ג'ייק טאפר מרשת סי-אן-אן ציין כי "ברור שחיי הנשיא הם מעל הכל, ובתים לבנים בעבר השתמשו בהטעיה כדי להגן על חיי הנשיא. אך אף גורם רשמי ששוחחתי איתו לא שמע מעולם על שימוש במטוס נשיאותי מלא בצוות הבית הלבן ובעיתונאים כפיתיון בזמן איום מיידי."

המבצע עצמו כלל הברחה חשאית של הנשיא דרך משאית אספקת מזון ומדרגות הידראוליות אל מטוס צבאי קטן יותר מסוג סי-32A. במקביל, הנוסעים על המטוס הנשיאותי המקורי הצטוו להגיף את תריסי החלונות מבלי שעודכנו על היעדרותו של הנשיא.

הנשיא טראמפ דחה את הטענות והבהיר כי פעל לפי הנחיות זרועות הביטחון. בשיחה עם כתבים אמר כי "זה תלוי אך ורק בשירות החשאי. אני פשוט עוקב אחר ההוראות שלהם. אז אני מוסר את ההחלטה לשירות החשאי ולצבא. הם רצו שאטוס בטיסה אחרת, במטוס אחר. אותה רמת אבטחה. אבל הם רצו שאעשה את זה, אז עשיתי את זה."

טראמפ הוסיף להתייחס לרמת הסכנה ואמר כי "אני חושב שלמעשה המטוס שבו טסתי היה בסיכון גבוה יותר. אני חושב שהוא היה בסיכון גבוה יותר כי זה המטוס שהם היו מנסים לפגוע בו בסבירות גבוהה יותר." כאשר נשאל קודם לכן על ידי כתבים במטוס על סגירת החלונות ענה כי "אתם כנראה בטיסה מסוכנת. אבל אם אני הולך, אתם הולכים. נכון?"

מנהל התקשורת בבית הלבן, סטיבן צ'אנג, גיבה את מהלכי האבטחה ומסר לרשת אֵיי-בי-סי ניוז כי "כפי שהנשיא אמר לאחרונה, לאמריקה יש אויבים רבים ששמים אותו למטרה, ואנו משתמשים בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להתמודד עם האיומים הללו."