טראמפ חשף דבר אחד שהוא היה "ממש רוצה" - אבל אסור לו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז לא מעט פעמים כי הוא מתכוון להתמודד לכהונה נוספת, שלישית במספר, בניגוד לחוקה האמריקנית המגבילה את היכולת של אמריקני לכהן כנשיא ארה"ב פעמיים בלבד.

גם במהלך כינוסים שקיים לאחרונה, קיבל הנשיא רוח גבית מהקהל שקרא לעברו: "2028", ביחס לשנת הבחירות האמריקנית הבאה.

טראמפ נשאל אתמול אם הוא באמת מתכוון להתמודד לאחר ששיגר רמזים בנושא בעבר.

נשיא ארה"ב ענה באופייניות: "כולם שואלים אותי את השאלה הזאת... אבל החוק מאוד חזק בנושא הזה", אמר טראמפ.

הוא הוסיף כי "הייתי ממש רוצה להתמודד, אבל החוק חזק מאוד. מבקשים ממני כל הזמן, גם הלילה פה מאחורה צעקו 2028, כולם רוצים ממני שאני אעשה זאת אבל החוק חזק מאוד", אמר נשיא ארה"ב.