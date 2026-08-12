רשויות התעופה בהודו נמצאות בכוננות גבוהה בעקבות תקרית בטיחות חמורה שהתרחשה בשבוע שעבר בטיסת "אייר אינדיה" מפוקט שבתאילנד לניו דלהי.

במהלך הטיסה, מטוס מסוג איירבוס A320neo, שעליו שהו 137 נוסעים ו-8 אנשי צוות, חווה "וריאציית גובה רגעית" ואיבד כ-300 רגל (כ-90 מטרים) בבת אחת בעת שטס מעל מדינת אודישה שבמזרח הודו. הצלילה הפתאומית הובילה לתוצאות קשות בתוך תא הנוסעים: 13 נוסעים וארבעה אנשי צוות נפצעו במהלך האירוע. למרות הדרמה באוויר, המטוס הצליח להמשיך בדרכו ולנחות בבטחה ביעד הסופי, ניו דלהי. בעקבות האירוע, פתחו הרשויות בהודו בחקירה מקיפה.

מריחואנה בתא הטייס: מטוס צלל מאות רגל בפתאומיות - 17 נפצעו - צילום: רשתות חברתיות מריחואנה בתא הטייס: מטוס צלל מאות רגל בפתאומיות - 17 נפצעו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17

ביום ראשון האחרון מסר משרד התעופה האזרחית כי בדיקת הסקר הראשונית של הקברניט לחומרים פסיכואקטיביים הניבה תוצאה שדרשה בדיקת מעבדה מאששת. כעת, מקור המקורב לנושא חשף כי בבדיקה המאששת נמצא הקברניט חיובי לשימוש במריחואנה.

התגלית הובילה לטלטלה בהנהלת חברת התעופה. משרד התעופה האזרחית של הודו זימן את מנכ"ל "אייר אינדיה", קמפבל וילסון, לבירור דחוף בעקבות המקרה. וילסון מסר לערוצי החדשות כי החברה כבר תדרכה את המשרד לגבי מצב החקירה הפנימית, אך החברה והמשרד טרם הגיבו רשמית לבקשות תגובה נוספות.

מטוס אייר אינדיה נסדק לאחר שצנח 300 רגל באוויר - צילום: רשתות חברתיות מטוס אייר אינדיה נסדק לאחר שצנח 300 רגל באוויר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:03

חברת "אייר אינדיה", הנמצאת בבעלות רוב של קבוצת "טאטא" ובבעלות חלקית (25%) של סינגפור איירליינס, טענה בתחילה כי לא עודכנה בתוצאות הבדיקות. האירוע מעלה שאלות קשות בנוגע לפיקוח על צוותי האוויר ולבטיחות הנוסעים בחברה.