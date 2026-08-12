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היה עסוק בטלפון

התנגש עם הרכב בחנות פלאפל - והוריד חצי בניין: זה העונש שקיבל הנהג

צעיר בן 21 נשפט למאסר בפועל לאחר שנהג במהירות מופרזת, השתמש בטלפון נייד וגרם לקריסת מבנה ולפציעת נוסעת| השופט ציין כי הנהג קיבל החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך והגדיר כנס את העובדה שהאירוע לא הסתיים באסון כבד יותר (בעולם) 

2תגובות

לאחרונה נחשף תיעוד של אירוע שהתרחש מלפני כשנה בבריטניה, בו נראה רכב מקריס חזית של בניין, רק משום שלא הקפיד על הוראות הדרך וחוקי התנועה.

בשעה המוקדמת של 20 ביולי 2025, סמוך ל-06:00 בבוקר, איבד דניאל מוחמד בן 21 מקוברדג' את השליטה על רכב הפורד פוקוס השחור שבו נהג. הרכב פגע בחזית חנות אוכל מהיר ברחוב סקוטיה בבורסלם שבסטאוק-און-טרנט, סטפורדשייר.

הנהג נסע במהירות מופרזת כשהוא מחזיק טלפון נייד בידו ועקף מונית בעקומה מסוכנת ליד מעבר חצייה. נוסעת בת 21 שהייתה ברכב ביקשה ממנו להאט, והוא השיב לה "לא, בסדר". הרכב הסתחרר, פגע בחנות וגרם לקריסה חלקית של החזית תוך פיזור הריסות ברחוב עד שנעצר בצומת.

הנוסעת סבלה משבר בעצם הבריח ושברים בעצמות האמה ושורש כף היד, וגם הנהג נפצע. השניים פונו לבית החולים האוניברסיטאי רויאל סטאוק, בעוד איש מהנוכחים בחנות או בדירה שמעליה לא נפגע. המבנה הוגדר כמסוכן וחלקו נהרס בו ביום על ידי העירייה, והעסק נסגר מאז.

מוחמד, שנהג ללא ביטוח ובעל הרשעה קודמת בנהיגה תחת השפעת סמים, הודה בגרימת פציעה חמורה בנהיגה מסוכנת, נהיגה ללא ביטוח ושימוש בטלפון נייד. ב-29 במאי 2026 גזר עליו השופט גריים סמית' בבית המשפט לכתר 26 חודשי מאסר ופסילה ל-3 שנים ו-10 חודשים. השופט ציין כי מוחמד קיבל "החלטה מכוונת להתעלם מכללי הדרך" והוסיף כי זה "מדהים" שהפגיעות לא היו חמורות יותר.
בריטניהנהיגה מסוכנתתאונות דרכים

2 תגובות

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2
שופטים אידיוטים יש גם בחו"ל לא רק פה,
כני
1
חנות פאלפל?! מאיפה לכם בדיוק לדעת את זה ומה הסיכוי שזה חנות פאלפל בבריטניה
יענקלה

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