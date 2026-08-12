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האיום שהוביל למבצע ההטעיה

איראן ידעה היכן החדר של טראמפ - וטיל הכתף באנקרה | פרטים דרמטים נחשפים

האיום על חייו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, היה מוחשי הרבה יותר מכפי שפורסם קודם לכן | לפי הדיווח ב'ניו יורק טיימס', האיראנים היו מוכנים לפעולה מיידית עם טיל כתף - ואף ידעו בדיוק היכן חדרו של נשיא ארה"ב, מה שהוביל למבצע ההטעיה הדרמטי והחלפת המטוסים החשאית (חדשות, בעולם) 

6תגובות
ה"אייר פורס 1" (צילום: שאטרסטוק)

מבצע ההטעיה הדרמטי והחלפת המטוסים החשאית של נשיא ארצות הברית בחודש שעבר בטורקיה התרחשו בעקבות איום ביטחוני חמור ומוחש בהרבה מכפי שנודע עד כה.

דיווח בעיתון הניו יורק טיימס חושף כעת את הפרטים המודיעיניים שהובילו להחלטה הבהולה לחלץ את הנשיא.

לפי גורמים רשמיים, המודיעין האמריקני יירט כמה זרמי מידע במהלך היום האחרון של פסגת נאט"ו ב-8 ביולי 2026. במרכז החשיפה עומד דיווח על אדם שזוהה בסמוך לאזור הפסגה כשהוא מצויד בטיל כתף נגד מטוסים, לצד איום ספציפי לירי טיל קרקע-אוויר לעבר המטוס שבו יטוס הנשיא.

המידע המודיעיני העלה עוד כי הגורמים האיראניים החזיקו בנתונים מדויקים ביותר על מקום שהותו של טראמפ באנקרה, כולל הקומה הספציפית שבה שהה בבניין.

חומרת הנתונים והערכת האמינות שלה הובילו את הנשיא ויועציו הבכירים לפעולת הברחה יוצאת דופן כדי לחלצו בבטחה מתחומי המדינה.

כפי שדווח, כדי לייצר מצג שווא, טראמפ עלה למטוס הנשיאותי הישן מול המצלמות כשהוא מצהיר כי הוא עושה זאת "למען הימים היפים". מיד לאחר מכן הוא הוברח בחשאי בתוך מכולת קייטרינג של נמל התעופה והועבר למטוס צבאי שעמו עזב את טורקיה, ברקע ניסיונות התנקשות קודמים שנחשפו בעבר נגדו.
איראןדונלד טראמפטורקיהאייר פורס 1

6 תגובות

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4
אין לא לאן לנסוע רק לטורקיה ?
שיא
3
יאללה תפסיקו לצטט מן העיתון ניו יורק טיימס המדומיינים. אם היה כבר עם טיל על הכתף למה לא ירה למטוס איפה שהיה אמור להיות טראמפ?
אבי
צודק
חרדי
רק מהאויר היה לו זוית לירי. כשהמטוס על הקרקע כל השטח סטרילי לגמרי.
אבי
2
חבל לא מת !
סיימון

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