מבצע ההטעיה הדרמטי והחלפת המטוסים החשאית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחודש שעבר בטורקיה התרחשו בעקבות איום ביטחוני חמור ומוחש בהרבה מכפי שנודע עד כה.

דיווח בעיתון הניו יורק טיימס חושף כעת את הפרטים המודיעיניים שהובילו להחלטה הבהולה לחלץ את הנשיא.

לפי גורמים רשמיים, המודיעין האמריקני יירט כמה זרמי מידע במהלך היום האחרון של פסגת נאט"ו ב-8 ביולי 2026. במרכז החשיפה עומד דיווח על אדם שזוהה בסמוך לאזור הפסגה כשהוא מצויד בטיל כתף נגד מטוסים, לצד איום ספציפי לירי טיל קרקע-אוויר לעבר המטוס שבו יטוס הנשיא.

המידע המודיעיני העלה עוד כי הגורמים האיראניים החזיקו בנתונים מדויקים ביותר על מקום שהותו של טראמפ באנקרה, כולל הקומה הספציפית שבה שהה בבניין.

חומרת הנתונים והערכת האמינות שלה הובילו את הנשיא ויועציו הבכירים לפעולת הברחה יוצאת דופן כדי לחלצו בבטחה מתחומי המדינה.

כפי שדווח, כדי לייצר מצג שווא, טראמפ עלה למטוס הנשיאותי הישן מול המצלמות כשהוא מצהיר כי הוא עושה זאת "למען הימים היפים". מיד לאחר מכן הוא הוברח בחשאי בתוך מכולת קייטרינג של נמל התעופה והועבר למטוס צבאי שעמו עזב את טורקיה, ברקע ניסיונות התנקשות קודמים שנחשפו בעבר נגדו.